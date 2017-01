Las 5 conclusiones de Millonarios en la Florida Cup

Millonarios tomó parte en la Florida Cup (Estados Unidos), con un saldo de una derrota, 1-0 con River Plate de Argentina, y un triunfo, 1-0, sobre Barcelona de Ecuador. Acá están las principales conclusiones que dejó esa participación del elenco dirigido por Miguel Ángel Russo.

1. Le falta gol. El conjunto bogotano marcó un tanto en los dos juegos. Contra River Plate creó 3 ocasiones y en el segundo, disputado el jueves, se acercó cuatro veces. El único tanto lo anotó Juan Guillermo Domínguez y fue de tiro libre.

2. Carece de creación. No hay duda que no contar con un jugador de avanzada del medio campo para adelante, que genere acciones de gol es otro de los puntos negativos de los ‘embajadores’ en estos dos compromisos. En el papel, el venezolano Jacobo Kouffaty será el responsable de la creación, pero no ha tenido minutos.

3. Le falta un volante central. El técnico Miguel Ángel Russo improvisó en los juegos en Estados Unidos a Domínguez en ese puesto. Además, Hárrison Henao está lesionado, Jhon Duque es ocho y Alexis Hinestroza jugó poco. De hecho, Russo pidió un jugador para ese puesto.

4. Después de la gira por Estados Unidos, de los dos compromisos disputados, pues poco se puede hablar de los refuerzos, de los nuevos jugadores que estuvieron en el campo. De ellos, solo tres fueron titulares: Duque, Elíser Quiñones y Domínguez, así que es muy prematuro para juzgarlos.

5. Por lo visto, y pensando en que el estreno en la Copa Libertadores será el primero de febrero en Brasil contra Paranaense, el equipo es muy liviano para afrontar ese gran compromiso.



