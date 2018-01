La cirugía de Miguel Russo, DT de Millonarios, ‘fue un éxito’

Este martes se llevó a cabo la operación programada que tenía el técnico de Millonarios, Miguel Ángel Russo. Según fuentes consultadas por EL TIEMPO la cirugía “fue un éxito y el entrenador ya se está recuperando satisfactoriamente”.

El DT le aseguró a este diario que es un problema de vejiga, pero que el diagnóstico médico no era preocupante, “yo estoy bien, agradezco la preocupación, esto es un procedimiento programado hace meses”, aseguró el argentino.



Según se pudo establecer por medios de la ciudad de Rosario, en Argentina, Russo, de 61 años, ya se había operado en septiembre del año pasado, sin embargo de esta intervención no hubo razón en Colombia y no se sabe si es el mismo motivo por el cual se realizó la cirugía de este martes.



Este procedimiento coincidió con la para de la Liga colombiana de fútbol, en el mes citado, cuando Colombia recibió la visita del Papa Francisco. De acuerdo con lo publicado en La Capital de Rosario, Russo fue operado en el Hospital Español el pasado 5 de septiembre, un día antes de la llegada del Sumo Pontífice a Bogotá.



Durante el postoperatorio, el estratega argentino, que renovó por dos años más con el club el pasado 19 de octubre, se quedará en su país antes de regresar a Bogotá para la pretemporada del equipo. Se estima que Russo deberá llegar al país el próximo 20 de enero para asumir los retos que tendrá Millonarios en el 2018.



