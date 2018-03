La mala hora del DT de Santa Fe: 40 por ciento de rendimiento

El 2018 ha sido tormentoso para Independiente Santa Fe y para el técnico Gregorio Pérez. El equipo cardenal ha tenido un nivel irregular y no ha encontrado consistencia. La campaña está muy por debajo de las expectativas, con solo un 40 por ciento de rendimiento, producto de 12 puntos logrados de 30 posibles.

La situación de Gregorio no es cómoda. El DT uruguayo, que el semestre anterior logró llegar hasta la final, que perdió contra Millonarios, tiene hoy al equipo fuera de los ocho, con solo 12 puntos, y acumuló su sexta derrota en esta Liga, y de manera escandalosa, 3-1 contra el colero Chicó.



Este domingo, según algunas versiones de prensa, el presidente César Pastrana respaldó la continuidad del entrenador, sobre todo porque mañana tendrá otro partido, contra el Medellín, en la fecha 11, y porque el calendario empieza a apretarse otra vez, con partido el sábado frente al Cali y la próxima semana contra River Plate, en la Copa Libertadores.

El rival aprovechó el momento justo. Las que tuvimos no las concretamos y ellos sí. Nos queda seguir trabajando. Claro que hay preocupación, amargura FACEBOOK

TWITTER

“Lamentablemente no nos salieron las cosas. El rival aprovechó el momento justo. Las que tuvimos no las concretamos y ellos sí. Nos queda seguir trabajando. Claro que hay preocupación, amargura”, dijo el DT uruguayo.



A esta irregularidad se suma el inconformismo de una parte de la afición con el entrenador, al que incluso ya le han pedido en el estadio su salida.

A esta altura del campeonato, el semestre anterior, Santa Fe llevaba 25 puntos, es decir, 13 más que ahora, y su rendimiento era del 83 por ciento.



Santa Fe, que venía de derrotar 3-0 al América, no tiene estabilidad y en cambio sí tiene serios problemas defensivos, lo que antes era una fortaleza. La nómina ha resultado corta y el DT no tiene muchas posibilidades de maniobrar. En Tunja jugó sin tres de sus habituales titulares (Gordillo, Perlaza, Plata) y el equipo cambió mucho. Además, los refuerzos no le han dado resultados, ni Bentancourt ni Fernández. Armando Vargas volvió a anotar, el gol del descuento, pero no ha tenido el peso para guiar al equipo.





DEPORTES