Huila, Alianza y Once Caldas arrancan el 2018 en el infierno

El capítulo del descenso en el 2017 terminó. La agónica definición, el pasado sábado, que condenó al Cortuluá a acompañar a Tigres en la segunda división el próximo año fue el final del infierno para equipos que en el papel iban a pelear por no irse a la B: América y Jaguares. Sin embargo, salvaron la categoría y, además, se metieron a los cuartos de final.

El que sufrió mucho, y estaba lejos de la posibilidad de descender, fue Bucaramanga, que de no ser por el gol de Once Caldas a Cortuluá, se habría ido a la B de nuevo.

El próximo año iniciará una nueva historia en la tabla del descenso y serán muy distintos los protagonistas a comparación de este año. Cabe recordar que, actualmente, los descendidos se definen por la sumatoria de puntos durante la fase regular (es decir, no cuentan las unidades que se hacen en las instancias finales) de los últimos dos años, más el año en curso.

El equipo que más complicado inicia el camino es el Huila. El equipo de Neiva arranca el año con 90 puntos, los mismos que tendrán los clubes que logren ascender a la primera división. A comparación de este año hay una diferencia abismal: Tigres, América y Jaguares arrancaron con 77 unidades, 13 menos con las que empezarán los ascendidos y Huila.



Los otros dos equipos que iniciarán con el fantasma de la B a sus espaldas serán Alianza Petrolera y Once Caldas. Los equipos de Barrancabermeja y Manizales, respectivamente, iniciarán el año con 93 puntos, solo tres de ventaja con Huila y los ascendidos. La mala campaña durante este semestre fue notoria. Alianza acabó en el puesto 18 y Once Caldas en el 17.



Y en el año la cosa no cambió, el equipó de Santander acabó con solo 46 puntos durante el 2017, mientras que el de Manizales, que tenía la esperanza de levantar con un proyecto liderado por Francisco Maturana como DT, pero que fracasó rotundamente, terminó el año con 42 puntos y en la posición 18 de la tabla de reclasificación.



Envigado, que estuvo peleando entrar a los cuartos de final, y Equidad, que sí clasificó, son otros dos que empezarán la Liga pensando en la permanencia en primera división. Ambos clubes iniciarán el torneo con 95 puntos, solo cinco de ventaja contra los que en el papel inician como descendidos.



A pesar de que los equipos señalados son los más complicados, nadie se puede descuidar porque la tabla estará muy apretada. Entre Pasto que iniciará en el puesto 12 y el último solo hay diez puntos de diferencia, así que cualquiera que tenga una mala campaña podrá terminar peleando el descenso a final de año.



Eso sí, hay que esperar que para la siguiente Liga no haya cambios en el sistema del descenso ya que este año se habló mucho del tema. Por ejemplo, una de las modificaciones que se pretenden es que los equipos que asciendan no hereden los puntos del que queda de último en el año anterior, sino que a la hora de sacar su promedio se divida por la cantidad de partidos que jueguen durante los dos semestres.







DEPORTES