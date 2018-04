La Liga femenina, en receso por la Copa América

Cerca de un mes estará en receso la Liga femenina en Colombia debido a que un grupo de jugadoras, tanto de Colombia como de otros países del área, estarán representando a sus respectivas selecciones en la disputa de la Copa América de Chile (4 al 22 de abril).

Tras cumplirse hasta la semana pasada parcialmente la séptima fecha del campeonato, que tiene aplazados los compromisos Bogotá FC vs. Santa Fe (grupo B), Junior vs. Envigado (grupo C) y Quindío vs. Cortuluá (grupo D), la llave más equilibrada es la B, que tiene a las leonas de Santa Fe como líderes, con 13 puntos y un partido menos. Con esas mismas unidades está Patriotas, mientras que Fortaleza y Equidad tienen un punto menos, en tanto que Bogotá y Pasto ya no tienen opción de avanzar a la siguiente fase.



Huila es líder sólido del grupo A, con 16 puntos en seis partidos disputados y uno pendiente, y es el equipo con mejor rendimiento en el campeonato. Pereira domina el grupo C, con 16 unidades y Unión Magdalena, con 13 puntos, es el líder de la llave C. La goleadora del torneo es la venezolana Oriana Altuve (Santa Fe), con 9 tantos.



DEPORTES