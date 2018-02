La Liga Femenina en Colombia está en marcha

Con cinco equipos nuevos (Nacional, Junior, Bogotá, Tolima y Atlético), la Liga Femenina tendrá hoy el estreno de su segunda temporada, en la que Santa Fe defenderá la corona obtenida en 2017 y parte, además, como gran favorito.

El equipo rojo, ahora dirigido por Víctor Rozo, dio muestras de crecimiento. Primero, en la Copa Libertadores femenina empató con Sportivo Limpeño de Paraguay, campeón en 2016, y goleó a Deportivo Ita de Bolivia (9-1). Y en la Copa Dimayor-La Liga empató 1-1 con Atlético de Madrid.



Habrá cuatro grupos. En el A, Alianza Petrolera, Bucaramanga, Cúcuta, Huila, Real Santander y Tolima. En el B, Santa Fe, Bogotá, Equidad, Fortaleza, Pasto y Patriotas. En el C, América, Atlético, Cortuluá, Orsomarso, Pereira y Quindío. Y en el D, Envigado, Junior, Magdalena, Nacional y Cartagena.



Este sábado, a las 2 p. m., jugarán América vs. Pereira; a las 3 p. m., Orsomarso vs. Atlético y Patriotas vs. Santa Fe; a las 3:30 p. m., Envigado vs. Magdalena, y a las 5 p. m., Nacional vs. Real Cartagena. Mañana, a las 2 p. m., Cortuluá vs. Quindío; a las 3 p. m., Bogotá vs. Fortaleza; a las 5 p. m., Pasto vs. Equidad, y a las 6 p. m., Real Santander vs. Alianza Petrolera.





