Comenzó la Liga de los 35 millones de dólares de inversión

La primera edición de la Liga en 2018, que comenzó el viernes con el partido entre Medellín y Huila, tuvo una inversión enorme para el medio local de varios de los equipos grandes, pero también abre una brecha con otras escuadras que tuvieron que apelar a préstamos (de jugadores, aunque también de dinero) para tratar de armar nóminas competitivas.

EL TIEMPO consultó con fuentes cercanas a los 20 clubes de primera división acerca del dinero gastado para reforzar las nóminas. La inversión es de casi 35 millones de dólares (véase gráfico). Solo entre los dos últimos campeones de la Liga, Nacional y Millos, y Junior, que ganó la Copa Colombia el año pasado, gastaron 20 millones de dólares. Y más de la mitad de ese dinero (10,5 millones) llegó del lado verde, que, solo en el cuerpo técnico de Jorge Almirón, giró un cheque de tres millones.

Nacional venía de ser campeón en el primer semestre y de ganar la Copa Libertadores en 2016 sintió el golpe de la eliminación del torneo continental, de la Copa Colombia y de la Liga. “No haber seguido en la Libertadores se sintió. Veníamos llenando cada fin de semana con más de 30.000 personas y se nos bajó a menos de la mitad. La misma Tienda Verde dejó de vender la mitad. Queremos que nuestros hinchas nos apoyen. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo cambios, trayendo un técnico y unos jugadores de nivel”, dijo en diciembre Andrés Botero, presidente de Nacional.



Además del nuevo DT, llegaron el central Diego Braghieri y el portero Fernando Monetti, ambos de Lanús que llegó el año pasado a la final de la Libertadores, con Almirón en el banco. Extraoficialmente, por el primero pagaron 2,6 millones de dólares y por el segundo, 1,5 millones.

Esa inversión se cubre con la venta de jugadores (solo por el paso de Franco Armani a River Plate, Nacional recibirá 4,2 millones de dólares). Pero hay otros factores que ayudan: en la primera semana, tras el lanzamiento de los nuevos uniformes, el club vendió 500 millones de pesos en camisetas. Y la cifra de abonados se disparó: van 23.000 para todo el semestre, incluyendo Libertadores.



Millonarios también tuvo que hacer una inversión alta, empezando por la compra de Santiago Montoya, por el que pagó 1,6 millones de dólares más los derechos deportivos de Rafael Carrascal. Adquirió los derechos del portero venezolano Wuilker Faríñez (cerca de un millón de dólares). Pero la inversión tiene limitaciones. “Hay mercados con los que no podemos competir, como el paraguayo, y el argentino ni hablar. Yo hubiese querido algún jugador colombiano que está en Olimpia, pero es imposible. No por problemas de dinero, sino porque otros mercados son muy superiores”, explicó el DT, Miguel Ángel Russo.



Junior trajo a Jonathan Álvez, que quedó libre del Barcelona de Ecuador. Sacó 3,5 millones de dólares para tenerlo. A eso se suman 500.000 dólares por el préstamo de Luis C. Ruiz y 200.000 por el peruano Alberto Rodríguez. Cali trajo, como jugador libre, al goleador de la Libertadores, José Sand, e invirtió cerca de un millón de dólares en el cuerpo técnico encabezado por Gerardo Pelusso. Y en Santa Fe gastaron alrededor de 900.000 dólares. Once Caldas tuvo que sacar $14.000 millones para armar un nuevo equipo, con el fin de alejarse del descenso.

En el otro extremo, muchos equipos tuvieron que apelar al préstamo de jugadores sin cargo para reforzarse. Algunos, como Pasto, Patriotas o Alianza Petrolera, llevaron más de 12 jugadores nuevos. Medellín ajustó su presupuesto y, salvo Germán Ezequiel Cano, autor del primer gol de la Liga del 2018, no hizo grandes inversiones. El máximo accionista del DIM, Raúl Giraldo, dice que hay que explorar nuevas fuentes de ingreso. “En Perú, los clubes reciben US$ 5 millones por derechos de televisión. En Colombia, solo recibimos un millón. Eso hay que revisarlo”, señaló Giraldo.



Un caso especial es el de Jaguares, que tendrá su debut internacional en la Copa Suramericana. Casi duplicó su presupuesto de 4.800 millones de pesos en 2017 a 7.200 millones en 2018. “Si nos entran los recursos que se han planificado con los patrocinadores, se pueden hacer esos gastos; de lo contrario, hay que bajar costos. Para que algunos no se fueran tuvimos que aumentarles el sueldo”, dijo Nelson Soto, presidente del club.



Entre los que trabajan con las uñas está el campeón de la B, Boyacá Chicó, que se las arregla con lo que tiene. “Los nuevos jugadores que llegaron hacen parte del trabajo en divisiones menores que se realiza en Cali y Santa Marta con el equipo Chicó Madero F. C., y otros, de la filial que tenemos en Venezuela”, explicó el máximo accionista, Eduardo Pimentel. La brecha se abre y la inversión de los grandes crece.

Los tres refuerzos más costosos del campeonato

Jonathan Álvez - Junior: El delantero uruguayo llegó libre, tras jugar en el Barcelona de Ecuador. Junior de Barranquilla invirtió 3,5 millones de dólares para contar con sus servicios.



S. Montoya - Millonarios: El nuevo volante de creación de Millos llegó procedente del Tolima, que recibió 1,6 millones de dólares más los derechos deportivos de Rafael Carrascal.



Diego Braghieri - Nacional: Estandarte de Lanús en la Copa Libertadores, llegó este semestre a Atlético Nacional, pedido por el DT Jorge Almirón. Su transferencia costó 2,6 millones de dólares.







