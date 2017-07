Fútbol colombiano invirtió unos US$ 17 millones en refuerzos

28 de julio 2017 , 10:40 a.m.

28 de julio 2017 , 10:40 a.m.

Refuerzos de lujo, contrataciones de todo tipo, llegadas de última hora y otros condimentos tuvo el mercado de fichajes de mitad de año del fútbol colombiano que este viernes a medianoche se cierra. Sin duda, la llegada de Yimmi Chará por 4,5 millones de dólares y de Teófilo Gutiérrez al Junior de Barranquilla fueron los movimientos que más dieron de qué hablar y marcaron récord en la Liga.

Hasta el cierre de esta edición, de acuerdo con fuentes oficiales de la Dimayor, en el Transfer Manager System (TMS) de la Fifa, se habían registrado adquisiciones de equipos del fútbol colombianos por 8,2 millones de dólares. Sin embargo, allí todavía no se ha incluido la compra de Andrés Felipe Rentería, quien llegaría de México a Atlético Nacional por 4 millones de euros, cifra que aumentaría el balance total, pero aún no se ha oficializado.

Cabe recordar que entre el 4 y 8 de septiembre habrá un plazo para inscribir agentes libres, es decir, jugadores que a esa fecha no tengan contrato vigente con ningún equipo.



Según la misma fuente, entre los equipos del fútbol profesional colombiano, sumadas las compras y los préstamos, se han registrado transferencias por 9.200 millones de pesos, unos tres millones de dólares al cambio actual. A este valor no se le ha agregado el traspaso de Steven Lucumí de América de Cali a Nacional, por 1,8 millones de dólares, debido a que no se ha hecho oficial la contratación, pero allegados a los dos clubes afirmaron que la venta ya está cerrada.

Jeison Lucumí, jugador del América de Cali. Foto: Yomaira Grandett/ CEET

Sumando los valores oficiales y los que aún no se han confirmado, más los contratos que se puedan firmar este viernes, el mercado del fútbol colombiano superaría los 17 millones de dólares en transferencias.



Aunque Chará y Teo fueron los refuerzos estelares de la Liga, no solo ellos fueron los protagonistas de los traspasos. Otro equipo que logró incorporar dos refuerzos de renombre fue el América de Cali, que con Fernando ‘Queso’ Fernández y Darío Botinelli se sumó a las grandes transferencias del mercado.

Nuevos refuerzos de América de Cali. Foto: Juan Pablo Rueda/EL TIEMPO

En los demás equipos no hubo contrataciones de estrellas, o por lo menos al nivel de Chará o Teo. Sin embargo, por ejemplo, el regreso de Wilson Morelo a Santa Fe ha marcado al equipo, pues en pocos juegos ha demostrado que fue un buen fichaje, ya lleva tres goles y es uno de los artilleros del campeonato local.

'La teolocura', así fue bautizado el sentimiento de emoción que ha despertado en los hinchas junioristas la llegada de Teófilo Gutiérrez como refuerzo del equipo barranquillero. Foto: Guillermo González/EL TIEMPO

Millonarios y Cali no realizaron grandes movimientos, siguen reforzándose con la base de sus divisiones menores y solo trajeron dos extranjeros para reforzar su filas. Los defensas centrales Matías de los Santos y Néstor Moiraghi reforzarán las zagas defensivas de los embajadores y azucareros, respectivamente.

Fuerza argentina



Moiraghi, precisamente, forma parte de los 20 argentinos que jugarán la Liga este semestre. Los jugadores gauchos son la fuerza más representativa del extranjero, seguidos por Uruguay y Paraguay, con nueve integrantes los dos.



Otra de las nacionalidades que toma fuerza en el rentado colombiano es la venezolana, pues este semestre serán cinco los futbolistas en los clubes de primera división.



Lo que más siguen buscando los equipos locales en el exterior es delanteros. Hasta el momento, en total son 20 los que forman parte de las plantillas oficiales. Les siguen los volantes de creación, con diez, y arqueros y defensas centrales, con 9.



En los extranjeros hay un síntoma y es que su edad es alta. Entre los 56 futbolistas foráneos que participarán en la Liga II 2017 el promedio es de 29,1 años. Supera en tres calendarios al general de la Liga que es de 26,3.



Acerca de la edad de los equipos colombianos también hay varios datos. El equipo con el promedio de edad más alto es el América de Cali, con una cifra de 27,3. El de menor sigue siendo Envigado, equipo en el que la mayoría de sus futbolistas son de categorías inferiores, con 22,2.



Así se terminó de configurar la Liga, que promete muchas emociones por la calidad de los grandes jugadores que se contrataron, pero solo al final se verá si valió la pena todo el dinero invertido.



CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes