Palabra de Converti y Preciado: pasado y presente de Millos-Santa Fe

Miguel Ángel Converti y Léider Preciado comparten muchas cosas más que el récord de goles en el clásico capitalino, que este domingo (7:30 p. m.) llega a su edición 288, contando solamente los partidos de Liga. Ambos tuvieron un acercamiento previo al equipo rival, pero se casaron con la otra camiseta. Ninguno de los dos fue campeón con el equipo, y, curiosamente, al año siguiente de su ida definitiva, ambos clubes dieron la vuelta olímpica. Los dos han dirigido y sueñan con conseguir una estrella, desde el banco, con el equipo de sus amores.

Converti, argentino de nacimiento pero colombiano de corazón, es ídolo de Millonarios, con el que jugó entre 1975 y 1977. Preciado es símbolo de Santa Fe, al que defendió, en varias etapas, entre 1996 y el 2001. Cada uno convirtió 15 goles en el duelo más importante del fútbol bogotano. Y ahora recuerdan sus clásicos y calientan el nuevo duelo.

Los días del ‘Ringo’

Miguel Ángel Converti está a punto de cumplir 68 años. El festejo será el 16 de abril. Hace 42 llegó a Colombia, para jugar con Millonarios. Pocos saben que el primero que se interesó en él fue Santa Fe.



“Yo estaba en Chacarita Juniors y acababa de venir de estar un mes en el Español de Barcelona. Chacarita no tuvo ningún interés en transferirme. Entonces recibí una carta de un directivo de Santa Fe, Gómez Gómez. Fue imposible rescindir el contrato en ese momento y tuvimos que desistir de la operación. A los seis meses, por incumplimiento, quedo en libertad y me contrata Millonarios”, recordó Converti, que hoy dirige la fundación Academia Colomboargentina FC, un programa social que desarrolla en Manatí, Salgar, Puerto Colombia y Malambo (Atlántico) con jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Con Millonarios fue amor a primera vista. En el primer clásico que jugó, anotó el gol de la victoria. “Íbamos 1-1, Eduardo Maglioni había hecho el gol nuestro y Hernando Piñeros nos marcó de unos 35 o 40 metros. Y yo marqué de media chalaca, a Luis Gerónimo López. A Gerónimo, entre amigos, siempre le digo que con ese gol me hizo famoso”, explicó.



Aparte de los 15 goles, anotó varios en amistosos. “Hubo uno maravilloso, salimos 3-3, yo hice los 3 de Millonarios y Sergio Cierra metió los tres de Santa Fe”, recordó. Pero hubo un tanto, que pudo ser el número 16, y que terminó siendo, tal vez, el más famoso de su carrera. Solo que el árbitro, Guillermo ‘Chato’ Velásquez, anuló la jugada.

“Óscar Ortega tiró un centro desde la izquierda y hubo un rebote en un defensa de Santa Fe. Yo venía desde atrás y la metí de chalaca. La pelota pega en el palo y se incrusta en el otro. ‘Mecato’ Aristizábal, que era el juez de línea, dio el gol, pero el ‘Chato’ lo hizo regresar. Con el tiempo me encontré con el ‘Chato’, y me dijo: ‘lamento haber anulado esa maravilla’ ”, dijo.

Miguel Ángel Converti, exjugador de Millonarios. Foto: Cortesía archivo Guilermo Ruiz Bonilla

Después de Millos, Converti pasó por Venezuela, México y Argentina. Volvió a Junior en 1980 y salió campeón, y en 1981 jugó en Santa Fe. “La rivalidad siempre existió, pero el ambiente era diferente. Uno podía ir tranquilo con la familia. Llegué con una gran ilusión, era un equipo de estrellas: estábamos Jorge Amado, Alfonso Cañón, Eladio Vásquez, Oswaldo Palavecino, Hugo Paulino Sánchez... terminamos estrellados”, dijo. Con la roja hizo su último gol en el clásico, en 1981.

Calimenio

Así como Santa Fe coqueteó con Converti, Léider Preciado estuvo primero en Millonarios, pero no se quedó. “Yo vine a prueba. Estuve tres semanas, pero no quisieron pagar lo que pedía mi profesor en Tumaco, y me sacaron. A Eduardo Oliveros, que fue el que me iba a dejar en Millonarios, también lo sacaron. Agarró la Selección Cundinamarca y me llevó. Y cuando él llega a Santa Fe, también me trae. Vivo muy agradecido con él”, señaló Preciado, quien, a los 40 años, dirige la categoría sub-20 B de los cardenales.

Debutó con los rojos en 1996 y tuvo pasos por El Cóndor y Cúcuta antes de consolidarse, gracias, justamente, a su primer gol en el clásico: “Entrenábamos en el parque La Florida. Practicar con el equipo profesional era un sueño, y en el primer partido, el profe Zeca (Slobodan Zecevic) me dice que voy al banco para el clásico. Ellos eran favoritos, creo que debutaba el profe Maturana como técnico. Mientras ellos estaban al día, a nosotros nos debían meses. Pero había amor por la camiseta. Íbamos 1-1 y yo marqué el gol del triunfo. Fue una de las grandes felicidades de mi vida. Y ahí comencé a tomarme confianza. Ya en el siguiente clásico les hice dos”.

Léider llegó a la Selección y al Mundial de Francia 98 gracias a sus goles con Santa Fe. También, a Europa: jugó en España, en Racing de Santander y Toledo. Y volvió varias veces a la casa cardenal. Una de las más recordadas fue en el 2004, cuando coronó una semana dolorosa con un gol a Millonarios.

Léider Preciado celebra uno de los goles que le anotó a Millonarios. Foto: Archivo EL TIEMPO

“Venía de Tumaco, de enterrar a mi hermano. Los hinchas de Santa Fe me cantaban ‘Léider Calimenio, oh oh oh’, y los de Millonarios, con la misma música, me cantaban ‘Mataron a tu hermano, oh oh oh’. Eso me subió la adrenalina. Cuando metí el gol, en el arco norte, los mandé a callar. Dios no se queda con nada. Para qué se meten con una persona recién enterrada...”, recordó.

El clásico de hoy

A Converti le gusta el Millonarios de Miguel Ángel Russo, con quien estudió para ser técnico. “Sin tener el mejor plantel de jugadores, Miguel le ha dado un buen sentido futbolístico a Millonarios. En poco tiempo ha logrado buenos resultados, y si hubiera tenido que jugar la Copa Libertadores a estas alturas del año, sin duda seguiría en competencia”, opinó.



Preciado, con alma de delantero, está contento con Santa Fe, pero le gustaría verlo atacar más. “A veces nos preocupamos más por defender que por atacar. Podríamos acompañar más, tener más volumen ofensivo. Johan Arango es buen jugador, Jonathan Gómez puede ayudarle más. Igual, Santafecito llega puyado, y es ahí donde saca toda la garra. Yo no pude salir campeón con Santa Fe como jugador, Dios sabrá por qué, pero ahora como entrenador, como utilero, como lo que sea, quiero una estrella”, expresó.



Palabra de goleadores. Converti y Preciado están listos para disfrutar un nuevo clásico en El Campín. Y por ahora, nadie amenaza sus récords...



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc