Equidad, tras imponer un récord, sigue sin desviarse del objetivo

Equidad tiene, cada vez, mejores números en la Liga. Ayer, en el triunfo 1-0 frente al Deportivo Pasto, rompió el récord del fútbol colombiano de más minutos sin recibir gol como local: lleva 1.127, y contando. La marca la había dejado Nacional en 1.071, hasta la final que perdió en el primer semestre de este año, contra Tolima.

Justamente eso, un récord que solo sirvió para las estadísticas, porque Nacional perdió el título, hace que Luis Fernando Suárez, el técnico de Equidad, baje la presión sobre ese asunto. Incluso, confesó que quería que esa marca se acabara en ese partido, en el cual no quedó conforme con lo que hizo su equipo.



“No estábamos buscando eso; la verdad, no me parece tan importante. Incluso, en el partido de hoy (ayer) estaba deseando que nos empataran. Hubo momentos en que el equipo no me gustó, no en lo colectivo, en algunas situaciones individuales”, dijo Suárez en rueda de prensa.



“No tenemos que estar pensando en enloquecernos, en pensar que no nos hagan gol solamente. Lo más importante, me parece a mí, es que en una cancha de estas hay personas que vivimos de lo mismo y que es muy importante respetar al colega y respetarnos a nosotros mismos. Por lo demás, el equipo sigue siendo sólido, serio en lo colectivo, y merecemos estar en este puesto”, señaló Suárez.



Las estadísticas son muy válidas, pero los torneos no se ganan con eso únicamente. Sin embargo, Diego Novoa, que lleva ocho partidos seguidos como titular, con un solo gol recibido (frente al América, en la última fecha de la fase todos contra todos del primer semestre), reconoció que la marca es importante para ellos.



“Esto es positivo y motivante para nosotros. Durante la semana y en la pretemporada, en lo que tenemos la oportunidad de trabajar, como arquero y con los compañeros de defensa, siempre pensamos en mantener el arco en cero”, explicó Novoa. “Esta estadística es muy linda para nosotros, pero esto no para: tenemos todo un torneo por delante y hay que seguir transmitiendo seguridad y confianza”, agregó.



Si se habla de rachas, la actual de Equidad es muy positiva. Llegó a cuatro victorias consecutivas e igualó su mejor marca en primera división, alcanzada por primera vez en 2008. Lleva ocho jornadas sin perder y está a cuatro de su mejor marca, que es de 12 partidos.



Además, Equidad ha tenido la suerte de contar con un goleador en racha. Carlos Andrés Peralta lleva cinco goles en cuatro partidos, el último conseguido ayer luego de aparecer en el área chica para recibir una habilitación del uruguayo Matías Mier, uno de los tres refuerzos foráneos que llegaron este semestre al club. Los otros dos fueron el mexicano Óscar Bernal y el también uruguayo Pablo Lima.



“Hay cosas de las que uno tiene que ser consciente; uno a veces ve un jugador en otra parte, lo idealiza y lo pone a jugar en su equipo. A veces funciona, a veces no. Eso se ha dado con esos muchachos que llegaron”, dijo Suárez.



Pero el objetivo este semestre para Equidad no es imponer récords. Al comienzo de la temporada estaban cerca del descenso, y hoy eso parece problema superado. Ya les lleva 29 puntos al último, Leones, y 24 al penúltimo, Boyacá Chicó. La meta es volver a un torneo internacional, como campeón de Liga o por la vía de la Copa Colombia, en la que el jueves, en el partido de ida de los octavos de final, visitará al Cali.



“La Copa la miramos también como una posibilidad cierta. Después de ir a los ocho, la prioridad es ir a un torneo internacional, sea por reclasificación, ganando la Copa, peleando la final o quedando campeón de la Liga”, le había dicho Suárez a EL TIEMPO el lunes pasado. “Uno no puede estar pensando en Libertadores quedando de primero en la reclasificación, es complicadísimo. Pero son prioridades que hay allí, es el siguiente escalón: primero, estar entre los ocho; segundo, un torneo internacional, y tercero, salir campeón”.



DEPORTES