La asamblea para definir futuro de Jorge Perdomo sería el 25 de mayo

La asamblea en la que se estudiará el futuro de Jorge Perdomo como presidente de la Dimayor, la cual él mismo había convocado para el próximo 8 de junio, podría adelantarse para el 25 de mayo, después de una solicitud hecha por presidentes de 28 clubes profesionales tras una reunión informal este miércoles, en el hotel Movich Las Lomas, en Rionegro (Antioquia).

En esa misma reunión, se designó una comisión de tres presidentes para buscar “inmediatamente” a Perdomo y pedirle la renuncia. No lo encontraron, pero tienen la misión de conversar con él. Dos de ellos son los que, a partir de agosto, serán los representantes de la Dimayor en el comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol: César Pastrana, de Santa Fe, y Jaime Pineda, del Once Caldas. El tercero será Roberto Rodríguez, presidente del Real Santander.



Perdomo, por su parte, se ha reunido individualmente con varios presidentes y tiene programada, para el próximo martes, un encuentro en Cali con los representantes de los cinco clubes del Valle del Cauca (América, Cali, Cortuluá, Orsomarso y Atlético).



En la citación a la asamblea del 8 de junio (que, curiosamente, no se iba a realizar en la sede ni de la Dimayor ni de la Federación Colombiana de Fútbol, sino en el hotel W, en el norte de Bogotá), Perdomo había anunciado la presentación en esa reunión de un informe de auditoría, ordenado por el comité de Mercadeo y Contratación, además de “revisar la situación actual del fútbol colombiano” y la “adopción de las decisiones necesarias para mantener la institucionalidad” de la Dimayor.



La semana pasada se hizo una reunión en la sede deportiva de la FCF, con 24 clubes. Allí, 20 de ellos solicitaron la realización de la asamblea.



DEPORTES