Junior vs. Millos, en busca de la semifinal de la Copa Colombia

Al Junior todo le está saliendo a pedir de boca en todos los frentes: es líder de la Liga colombiana, está en octavos de final de la Copa Suramericana y en la Copa Colombia está a un paso de llegar a semifinales por cuarto año consecutivo.



Esto último intentará conseguirlo este miércoles (8 p. m.) cuando reciba a Millonarios en el estadio Roberto Meléndez, en el juego de vuelta por los cuartos de final de este torneo, del que ya fue campeón en 2015 y subcampeón en 2016.

Junior llega con una leve ventaja tras haber igualado sin goles con los albiazules en el encuentro de ida disputado en Bogotá el 9 de agosto, recordado por la clara opción de gol que Jorge Aguirre dilapidó con el arco de Millos desguarnecido.



Para la contienda ante los dirigidos por Miguel Ángel Russo, Junior sufrirá las sensibles bajas de Jefferson Gómez y Teófilo Gutiérrez, quienes salieron lesionados en el partido del domingo ante Once Caldas. Gómez sufrió esguince de rodilla con lesión de ligamento cruzado anterior de su pierna derecha y Teófilo un esguince de tobillo derecho grado 1 con distensión ligamentaria.



Gómez tendrá que ser operado y estará, por lo menos, seis meses por fuera de las canchas. Lo de Teo es menos grave e inicialmente tendrá una incapacidad de una semana. Ambos jugadores iniciaron este martes su proceso de rehabilitación.



En virtud de lo anterior, el técnico Julio Comesaña llamó a concentración a Rafael Pérez, Jorge Aguirre, Sebastián Hernández y al uruguayo Matías Mier. Pérez probablemente será el reemplazo de Jefferson Gómez y jugaría al lado de Jorge Arias.

Aunque Comesaña afirmó que Teófilo hubiera podido actuar ante Millos, consideró que no era necesario arriesgarlo pensando en los partidos venideros. “Pienso que si a él se le aplica un buen vendaje, con su respectiva bota, podría jugar, pero para qué correr un riesgo que para mí no es necesario. Esperemos a ver cómo evoluciona y decidiremos si podrá estar o no en el partido del fin de semana ante Once Caldas”, afirmó el entrenador juniorista.



Y de Millonarios, opinó que va a venir a jugar un “partido a muerte”. “Creo que vendrá a hacer un partido que le permita controlar el juego ofensivo y que al mismo tiempo no le limite las posibilidades ofensivas. No creo que venga a jugar acá esperando para patear penales. Va a tratar de hacernos daño y Millos ha sido un buen visitante”, añadió.

Estos son nuestros "Tiburones" convocados para enfrentar mañana a Millonarios por cuartos de final Copa Aguila. #VamosJunior🔴⚪🔵 pic.twitter.com/ohdU65DStu — Club Junior FC (@JuniorClubSA) 23 de agosto de 2017

Probable alineación del Junior:

Sebastián Viera; David Murillo, Rafael Pérez, Jorge Arias, Germán Gutiérrez; Leonardo Pico, Víctor Cantillo, Sebastián Hernández, Yimmi Chará; Roberto Ovelar, Léiner Escalante.

Millos, a ganar se dijo

De los convocados por el DT Miguel Ángel Russo para la vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia, 15 jugadores han estado en la lista de los dos únicos empates a cero que lleva el equipo en este semestre.



Tras el empate 0-0 en Bogotá, los azules deberán buscar el triunfo en el tiempo reglamentario, para no alargar la serie a la definición por penaltis.



Ómar Bertel y el regreso de Jhon Duque son las variantes que tiene Russo para el partido. Además, Duvier Riascos quien no jugó en el partido de ida contra los barranquilleros, está entre los convocados.

Ellos son los 18 viajeros para enfrentar mañana a Junior en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de Copa Águila. ¡Vamos Millonarios! pic.twitter.com/MqHKzMnRFH — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 22 de agosto de 2017

Probable alienación:

Millonarios: Nicolas Vikonis, Jair Palacios, Matías de los Santos, Andrés Cadavid y Omar Bertel en la zona defensiva, en el mediocampo estarían Jhon Duque, Juan Guillermo Domínguez, Henry Rojas y Mackalister Silva, y en la delantera Santiago Mosquera y Duvier Riascos.

