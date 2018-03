Junior se sacudió y goleó 3-0 al Once Caldas

Junior llegó al partido contra Once Caldas no solo con la obligación de ganar, sino también a mostrar cómo reaccionaría tras el duro mazazo que significó la goleada en casa frente a Envigado, derrota que hasta originó que dos históricos exfutbolistas como Carlos ‘Pibe’ Valderrama e Iván René Valenciano pidieran la cabeza del técnico Alexis Mendoza, excompañero de ambos. Y no solo cumplió logrando la victoria, además respondió con buen fútbol, actitud y propinándole a su rival el mismo 3-0 que había sufrido el pasado miércoles.

Además de la goleada, con doblete de Luis Díaz y un tanto de Teófilo Gutiérrez, lo que más gustó de Junior fue que cambió la cara y jugó bien, con una actuación igual a la que hasta ahora solo ha logrado ante clubes de los denominados grandes, como Medellín, Cali y Millonarios, oponentes a los que sí les ha marcado más de un gol.



Después del minuto 10 del compromiso jugado en el estadio Metropolitano el local se hizo dueño del balón, con Jarlan Barrera como principal jugador. Antes solo se había aproximado en una acción en la que Jorge Arias cruzó un balón de izquierda a derecha para que Marlon Piedrahita apareciera por sorpresa en el área del Once, el lateral bajó el balón para Luis Díaz, pero el portero Juan Fernando Cuadrado salió rápido y no dejó rematar con tranquilidad al extremo.



Cuando Jarlan empezó a pesar en el juego, él mismo tuvo dos situaciones en las que pudo abrir el marcador. Primero con un zurdazo con curva que se fue pegado al palo derecho de Cuadrado. Y cerca de ese mismo vertical pasó un remate del samario que se desvió en la espalda de un rival.



Barrera también fue clave en el gol de Junior, que al minuto 20 armó un contragolpe tras un tiro de esquina del visitante. Díaz avanzó con la pelota, pero cuando quiso tocarla al centro un defensor la desvió, sin embargo, le llegó a Jarlan, quien la filtró para que Teóiflo o Álvez la tomaran; el uruguayo llegó primero y, cuando todos esperaban el remate al arco, le pasó el esférico a Díaz, este enganchó hacia su derecha para fusilar a Cuadrado.



Los futbolistas del elenco caldense reclamaron fuera de lugar de Teófilo Gutiérrez, quien estaba adelantado e intentó ir a buscar el balón tras el pase de Barrera, pero el árbitro Wilmar Roldán y su asistente Eduardo Díaz dieron continuidad.



El conjunto rojiblanco siguió con la misma intensidad y tuvo para anotar el segundo en una acción en la que se juntaron Teófilo y Díaz, este último habilitó a Jonathan Álvez, quien terminó estrellando el balón en el cuerpo de Cuadrado. El uruguayo fue titular por quinta ocasión en la Liga, en este juego por la lesión de Luis Carlos Ruiz.



Once Caldas en el primer tiempo solo remató una sola vez al arco defendido por Sebastián Viera, quien controló sin problema el cabezazo del venezolano Édder Farías. El arquero ‘charrúa’, habitual titular, le cedió la cinta a Teófilo.



El segundo tanto de los ‘tiburones’ llegó rápidamente en la etapa final. Luis Díaz picó para recibir un pase de Álvez que no le llegó. El guajiro no le perdió la vista a la pelota y terminó aprovechando el error Yonni Hinestroza, quien había cortado la pelota de cabeza pero se durmió, el delantero local se la quitó, con su cabeza eludió a Cuadrado y marcó con el arco vacío al minuto 2.

Los dirigidos por el cartagenero Hubert Boderth tuvieron la mejoría que suelen tener algunos enfermos, pues tuvo dos acciones seguidas para anotar. La primera con César Amaya, quien tras un centro de Diego Peralta y un despiste de los centrales sacó una media volea que se fue por encima de la portería. Una definición similar realizó el venezolano Farías, también enviando su tijera por arriba de la puerta.



Pero luego llegó el gol que sentenció el encuentro. Y el tercero fue una joya: Jarlan levantó la cabeza, vio a Teófilo picando hacia el área, le metió un hermoso pase que el atacante acompañó con la vista para empalmar el balón de derecha, sin dejarlo caer al piso, metiéndolo por el palo izquierdo de Cuadrado. ‘Teo’ marcó así su segundo gol en la Liga.



Tras esa anotación el onceno dirigido por Alexis Mendoza se dedicó a controlar la amplia ventaja, sobre todo cuando se quedó con un jugador menos por la expulsión, por doble amarilla, del defensor Arias.



Con el triunfo, además del respiro que tomó, Junior sumó 19 puntos en la tabla de posiciones de la Liga, producto de seis victorias (5 de local), un empate y tres caídas. Once Caldas, que lleva tres derrotas seguidas, se quedó con 16 unidades.



En la fecha 11, los rojiblancos visitarán el próximo miércoles a La Equidad en Bogotá, mientras que los caldenses el jueves serán locales contra Millonarios.



Síntesis:

Junior: Sebastián Viera (6); Marlon Piedrahita (6), Rafael Pérez (7), Jorge Arias, Germán Gutiérrez (6); Leonardo Pico (6), Sebastián Hernández (7), Jarlan Barrera (8), Luis Díaz (9); Teófilo Gutiérrez (7) y Jonathan Álvez (6).

D.T.: Alexis Mendoza.

Cambios: Matías Mier por Díaz (27 st), Yony González por Barrera (30 st) y Jonathan Ávila por Teófilo (31 st)

Goles: Luis Díaz (20 pt y 2 st) y Teófilo Gutiérrez (14 st’).



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (5); Yonni Hinestroza (4), Geisson Perea (5), Diego Peralta (5), David Gómez (6); Mauricio Restrepo (5), Luis Sierra (5); César Amaya (5), Yesus Cabrera (5), Ray Vanegas (5); Édder Farías (4).

D.T.: Hubert Bodhert.

Cambios: Luis Sinisterra (5) por Sierra (1 st), Daniel Rojano por Farías (14 st) y Uvaldo Luna por Vanegas (23 st)



Goles: no hubo

Partido: bueno

Figura: Luis Díaz

Amonestados:

Junior: Pérez, Arias, Piedrahita

Once Caldas: Cuadrado, Perea, Sierra, Vanegas, Peralta

Expulsados en Junior: Arias

Estadio: Roberto Meléndez

Asistencia: 13.309 espectadores

Taquilla: $ 23’365.000

Árbitro: Wilmar Roldán (6)



RONALD SOTO TONCEL

Barranquilla