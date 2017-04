Junior, urgido de la victoria frente al DIM

La suerte para Junior en la Liga ya está echada. Eliminado con bastantes fechas de anticipación, su única motivación en los partidos que restan es sumar la mayor cantidad de puntos para no quedar tan rezagado en este torneo y no seguir cediendo terreno en la tabla de descenso.



El equipo barranquillero, después de dos derrotas consecutivas en condición de visitante: 3-1 ante Deportivo Cali y 2-1 ante Atlético Nacional, continúa sumergido en los últimos lugares de la Liga (ocupa el puesto 18 con 11 puntos).

El juego ante Nacional se perdió en los últimos segundos, lo que fue un golpe bajo para el equipo tiburón, que había hecho una buena presentación ante el líder de la liga y estaba sacándole un punto, lo que hubiese significado un estímulo anímico para los dirigidos por Julio Comesaña.



Junior ya le dio vuelta a la página y ahora se centra en el juego de este domingo ante Independiente Medellín. Son tres puntos vitales para la divisa rojiblanca, que lucha a toda costa por salir de la posición incómoda en la que se encuentra en la Liga.



El técnico sigue aprovechando estos partidos para hacer su diagnóstico e ir delineando el equipo con el que afrontará el próximo campeonato. Es probable que Comesaña le dé continuidad al onceno que fue inicialista ante Nacional.



El entrenador colombo uruguayo sigue tras la búsqueda del equipo ideal y, por lo que ha expresado, el que jugó el pasado miércoles es el que más se aproxima a lo que pretende: “Tenemos que seguir pensando en este torneo, intentar sacar a Junior de esta posición incómoda en la que estamos. Ahora a pensar en Medellín, partiendo del buen trabajo que se hizo ante Nacional”, señaló el volante Leonardo Pico, autor del gol del empate transitorio ante el equipo paisa.

DIM va por la quinta victoria en línea

El equipo paisa formaría con el mismo once que derrotó 3-2 a Deportes Tolima en la jornada anterior. Junior recibe a Deportivo Independiente Medellín en compromiso de la fecha 15 de la Liga I, el encuentro iniciará a las 6:00 p.m. de este domingo. Para el Dim será la oportunidad de lograr su quinta victoria en línea.



Los dirigidos por Luis Zubeldía acumulan dos triunfos consecutivos en el rentado local sobre Rionegro Águilas y Deportes Tolima, e igual número contra Melgar (Perú) en los duelos de ida y vuelta de la Copa Libertadores.



Por el retraso de los vuelos de regreso a la capital antioqueña y el día de descanso que el director técnico le dio al grupo principal el viernes, los once inicialistas frente al elenco ‘tiburón’ serían los que se impusieron a los ‘pijaos’.



“Estoy muy motivado por volver a actuar, tener la responsabilidad y confianza de jugar otro partido en una plaza complicada. Va a ser un encuentro difícil y muy bonito”, manifestó Eduard Atuesta en declaraciones a DIM Radio.



El mediocampista reconoció que el mal momento que atraviesa el equipo que orienta Julio Comesaña puede engañar a los rivales, pero el visitante no puede caer en el exceso de confianza en el estadio Metropolitano.



“Va a ser difícil y peligroso por el hambre y las ganas que tiene Junior de salir del bache en el que está. Nosotros debemos estar en la vanguardia del torneo porque Medellín es un club grande y tenemos que darlo todo por estar en los primeros lugares”.



Por último, el juvenil volante expresó que se siente en buen nivel para seguir aportando en la Liga ya que no fue inscrito en el certamen internacional, por lo que cada chance que tenga para sumar minutos tratará de aprovecharla.

Alineaciones probables:

Junior: Sebastián Viera; David Murillo, Andrés Felipe Correa, Alexis Pérez, Germán Gutiérrez; Enrique Serje, James Sánchez, Leonardo Pico, Jorge Aguirre, Jarlan Barrera; Roberto Ovelar.

D.T.: Julio Comesaña.



DIM: Nelson Ramos; Elacio Córdoba, Juan Camilo Saiz, Jorge Arias, Luis Tipton; Jonathan Lopera, Eduard Atuesta, Juan David Valencia; Hernán Hechalar, Mauricio Molina; Juan Fernando Caicedo.

D.T.: Luis Zubeldía.



Redacción Futbolred

Medellín



Manuel Ortega Ponce

Para EL TIEMPO

Barranquilla