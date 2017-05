Junior,  juez de un Bucaramanga que quiere clasificar

La derrota 1-0 de Junior ante Santa Fe, el pasado domingo, hizo recrudecer la molestia de los aficionados por la mala campaña del equipo en la Liga y, más aún, ver con impotencia cómo este grupo de jugadores ha visto pasar los partidos sin poder sacar al equipo de los últimos puestos de la tabla, los cuales ha merodeado en todas las 16 fechas que van de este campeonato.

La Liga, que era la gran apuesta después de la también prematura eliminación de la Copa Libertadores, terminó siendo el horno crematorio de Alberto Gamero y de un grupo de jugadores sin alma, sin entrega y sin amor propio por la institución. Julio Comesaña vino con intenciones de enderezar el barco, pero la situación ha resultado más compleja de lo que se imaginaba.



El rival de este miércoles es el Bucaramanga, que también cambió de técnico pero, a diferencia de Junior, el que llegó: Fernando ‘Pecoso’ Castro, quien reemplazó a Harold Rivera, sí logró mejorar el rendimiento del equipo. De siete partidos con el ‘Pecoso’, el conjunto leopardo ha ganado 4, ha empatado 1 y ha perdido 2. Ha sumado 13 puntos de 21 posibles y es décimo en la tabla con 22 puntos, a uno del el octavo.



Junior, en cambio, es antepenúltimo con 14 puntos, los mismos que el penúltimo, Cortuluá (lo supera por diferencia de goles), y tres más que el último, Envigado. Y con Comesaña, después de 7 partidos jugados, el balance no es halagador: suma 2 victorias, 1 empate y 4 derrotas.



En Junior se anuncia la reaparición del atacante paraguayo Roberto Ovelar, quien no fue de la partida ante Santa Fe debido a una lumbalgia mecánica. Salen de la formación Andrés Felipe Correa, autor del gol en contra que significó la derrota ante los capitalinos, y el volante Enrique Serje, quien debe cumplir una fecha de suspensión por completar su quinta tarjeta amarilla. El posible sustituto de Serje es Rafael Carrascal.



“De estos partidos va a depender qué jugadores no van a continuar, vamos a empezar a completar el plantel para que complementen las necesidades del equipo. Tenemos tiempo para eso, estamos trabajando pero no quiero. En su momento hablaremos de eso”, dijo el técnico del Junior, Julio Comesaña.

De estos partidos va a depender qué jugadores no van a continuar FACEBOOK

TWITTER

Bucaramanga, a ganar para pelear



Atlético Bucaramanga visita a Junior de Barranquilla con el objetivo de conseguir los tres puntos que le permitan el ingreso dentro de los ocho mejores de la liga I-2017.



Para el partido frente al onceno tiburón, se busca un equipo seguro en defensa y con transiciones rápidas en una cancha amplia que se presta para jugar buen fútbol.

Las sesiones de entrenamiento realizadas durante los días lunes y martes, evidenciaron que el cuerpo técnico busca un equipo corto entre líneas, que genere, a través, de los movimientos en bloque, solidez y efectividad en el último cuarto de cancha.



“El partido con Junior no será fácil, pero debemos estar bien parados, hacer nuestro trabajo que en cualquier momento nos va a quedar y tenemos que meterla, para conseguir los tres puntos”, expresó el volante leopardo Jhon Pérez.



Ahora bien, en las cuentas de Atlético Bucaramanga está sumar 9 puntos de 16 posibles que faltan por disputarse, se tiene la idea que con 31 unidades, se logra la clasificación, tendrá que ganar tres partidos para asegurar una plaza dentro de los ocho.



“La verdad es que esta parte del campeonato es la más difícil, se juegan muchas cosas y todos los equipos quieren ingresar dentro los ocho, habrá que jugar una final con Junior y sumar en una plaza muy dura”, expresó el volante Gabriel Gómez.



En este orden de ideas, será un partido crucial para el leopardo en su objetivo de estar dentro de los ocho mejores, habrá que ganar, pues se ha denominado por jugadores y cuerpo técnico el partido de la clasificación.



Alineaciones probables:



Junior: Sebastián Viera; David Murillo, Deivy Balanta, Alexis Pérez, Germán Gutiérrez; Leonardo Pico, Rafael Carrascal, James Sánchez, Jarlan Barrera, Édinson Toloza; Roberto Ovelar.



Atlético Bucaramanga: Alejandro Otero, Henry Obando, Marlon Torres, Jeisson Placios, Cristian Mafla, Gabriel Gómez, Jossymar Gómez, Jhon Pérez, Yulian Mejía, Jhon Pajoy y Jhonny Cano. DT: Fernando Castro.



MANUEL ORTEGA

ADN

Barranquilla



JULIÁN CARREÑO

Para El Tiempo

Bucaramanga.