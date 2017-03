Junior goleó 3-0 al Once Caldas en el Metropolitano

¿Le falta al Junior jugar en su cancha del estadio metropolitano Roberto Meléndez? Parece que sí: porque en su primer juego en ella, la noche de este sábado, venció 3-0 al Caldas, en partido de la décima fecha de la Liga I.



Fue la primera victoria del año del equipo dirigido por Alberto Gamero, que, por el cambio de gramilla de su estadio, disputó los pasados partidos del local en el estadio Jaime Morón, en Cartagena.



Junior, que tiene tres partidos aplazados, dos de ellos como local, salió del último lugar a la casilla 18, con seis puntos.



La primera parte del encuentro ante Caldas fue monótono, con apenas dos acciones de riesgos, ambas favorable al Junior, a través de Jarlan Barrera y Róbinson Aponzá.



Pero mejoró en el segundo tiempo, especialmente por la propuesta ofensiva del Junior, que mostró sus deseos de saborear victoria desde el minuto 3, con un remate de tiro libre que sacó el arquero José Cuadrado, mandando al tiro de esquina.



Al final del minuto 11, Aponzá ensayó una chilena, en el punto penal, y nuevamente salvó Cuadrado.



La pelota fue al sector izquierdo y el marcador de ese costado del Junior, Alexis Pérez, metió al centro para que apareciera Roberto Ovelar, quien de 'palomita' anotó el primero.



Caldas reaccionó con dos tiros libres seguidos, pero los desperdiciaron con cobros abajos. A Caldas le faltó empujar más en su intención de igualar.



Sobre el final vino las mayores emociones. El argentino Bernardo Cuesta, que reemplazó a Aponzá, recibió la pelota de Barrera y empalmó un remate arriba para el 2-0 a 42 minutos.



El propio Cuesta pudo marcar el tercero, a los 45, pero Cuadrado lo evitó rechazando el balón a un costado. Allí estaba Toloza, que remató desviado.



Tres minutos más tarde, en la última acción del juego, Toloza rompió un posible fuera del lugar con un pique por la derecha. Buscó el centro, dejando rivales en el camino, y con un zurdazo remató para el 3-0 y el festejo total del equipo y la hinchada barranquillera en su propio y único estadio.

Síntesis:

​

Junior 3: Sebastián Viera (5); Lewis Ochoa (6), Andrés Correa (6), Jonathan Ávila (6), Alexis Pérez (7); Enrique Serje (6), James Sánchez (5), Robinson Aponzá (6), Jarlan Barrera (6); Edinson Toloza (6) y Roberto Ovelar (7). DT.: Alberto Gamero



Sustituciones: Bernardo Cuesta por Aponzá (18 ST), Juan Camilo Roa por Serje (21 ST) y Jonthan Estrada por Ovelar (32 ST)



Amonestados: Serje, Correa, Viera



Expulsados: no hubo.



Once Caldas 0: José Cuadrado (6); José Moreno (5), Jhonathan Muñoz (5), David Gómez (5), Gilberto García (5); Jaime Córdoba (5), Daniel Rojano (5), Michael Ortega (4), Dany Cure (5), Marcos Acosta (5); Óscar Estupiñán (4). DT.: Hernán Lisi.



Sustituciones: Luis Sinisterra por Rojano (13 ST)



Goles: Ovelar (12 ST) y Cuesta (42 ST) y Toloza (49 ST).



Amonestados: Estupiñán, Rojano, Cuadrado



Expulsado: :Estupiñán (8 ST)



Figura: Roberto Ovelar (7)



Estadio: Roberto Meléndez.



Asistencia: 15 mil personas aprox.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Luis Sánchez (8)



Partido: aceptable.



ESTEWIL QUESADA