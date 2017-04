Junior no levanta y ahora empató en casa con Patriotas

Fueron más los bostezos del escaso público que estaba en las tribunas que las emociones sobre los arcos. Pobre el espectáculo que brindaron Junior y Patriotas, que empataron 0-0, resultado que a duras penas le sirvió al equipo barranquillero para salir del último lugar de la Liga (ahora es 17 con 11 puntos) y al boyacense para meterse en el grupo de los ocho.



Junior fue más de lo mismo. Un equipo insípido, con poca inspiración, que no intimida a nadie. Con jugadores a los que les dan la oportunidad para que demuestren por qué están en el equipo y no la aprovechan, como Yony González y Fáber Cañaveral, quienes pasaron inadvertidos en el partido y fueron sustituidos promediando el segundo tiempo. Los abucheos del público no se hicieron esperar.

La impotencia de Julio Comesaña en la raya era evidente. Su experimento con González y Cañaveral, a quienes sacó del cuarto de San Alejo para que le dieran una mano en este partido, no le funcionó. Los dos justificaron plenamente por qué ni siquiera eran suplentes con el técnico anterior.



Quienes los suplieron en la segunda parte: Jarlan Barrera y Johnatan Estrada tampoco dieron la talla. Y Bernardo Cuesta, quien ingresó a 12 minutos del final por Roberto Ovelar, a duras penas entró en juego.



De esta manera, Junior solo quedó a expensas de lo que se inventara Édinson Toloza, quien comenzó como extremo derecho, luego pasó al izquierdo y fue por ese sector por donde generó la mejor opción de gol en todo el primer tiempo: un remate que rechazó el arquero Álvaro Villete (minuto 33).

Junior y Patriotas empataron sin goles. Foto: Guillermo González / EL TIEMPO

En la parte complementaria, Ovelar tuvo dos oportunidades para abrir el marcador. La primera fue tras un remate de Germán Gutiérrez que rechazó Villete. El rebote lo cabeceó el paraguayo e increíblemente pegó en el vertical y luego se pasó por todo el frente del pórtico boyacense. La segunda fue otro cabezazo, tras un centro de Toloza, que se fue por encima del travesaño.



Junior volvió a jugar como lo que es: un equipo de último lugar. Fue tan flojo su desempeño que fue nuevamente despedido en medio de silbatinas y reproches por parte de su hinchada, que poco a poco acepta la realidad de una irremediable eliminación.



Síntesis

Junior: Sebastián Viera (6); David Murillo (6), Andrés Correa (6), Alexis Pérez (6), Germán Gutiérrez (6); James Sánchez (5), Leonardo Pico (6), Fáber Cañaveral (4), Yony González (4); Édinson Toloza (6), Roberto Ovelar (5).

DT Julio Comesaña



Cambios: Jarlan Barrera por Cañaveral (23 st), Johnatan Estrada por González (27 st), Bernardo Cuesta por Ovelar (33 st).

Amonestados: Pérez (38 pt)



Patriotas: Álvaro Villete (7); Edgardo Rito (6), Danilo Arboleda (6), Óscar Cabezas (6), Nicolás Carreño (6); Larry Vásquez (6), Raúl Loaiza (6), Kevin Rendón (5), Uvaldo Luna (5); César Valoyes (5), Mauricio Gómez (6).

DT Diego Corredor



Cambios: Maicol Medina por Rendón (20 st), Edis ibargüen por Valoyes (24 st), Omar Vásquez por Luna (33 st).



Amonestados: Rito (24 pt)

Partido: Malo

Figura: Villete (7)

Estadio: Roberto Meléndez

Asistencia: 2.000 espectadores (Aprox)

Taquilla: No suministrada

Árbitro: Gustavo González (6)



MANUEL ORTEGA

ADN

Barranquilla