En partido aplazado, Junior derrotó 1-0 al Deportivo Pasto

En partido aplazado para este domingo a las 9 de la mañana, Junior derrotó 1-0 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, a puerta cerrada, al Deportivo Pasto, en la última fecha del todos contra todos de la Liga colombiana 2017-II.

El partido se suspendió la noche de este sábado, cuando el bus que transportaba al Deportivo Pasto fue impactado por varios objetos contundentes, del que el jugador Carlos Giraldo, el asistente Pedro Alzate y el kinesiólogo Cristian Tovar resultaron heridos; motivo por el cual el presidente de la Dimayor decidió suspender y jugar el partido este domingo a las 9 de la mañana.

El encuentro se disputó a puerta cerrada, pues el alcalde de la ciudad de Barranquilla Alejandro Char, indicó que por "la consulta política que el país vive este domingo, no podría haber la suficiente fuerza policial para el encuentro", lo que motivó a la Dimayor a jugar el partido sin público.

El partido

Una impecable ejecución de tiro libre del arquero uruguayo Sebastián Viera le dio el triunfo 1-0 al Junior de Barranquilla sobre el Pasto y le permitió terminar la Liga II como puntero, la mañana del domingo en el estadio metropilitano Roberto Meléndez.



Cerca a las 18, ligeramente inclinado a la izquierda, Viera cobró con pie derecho, con elegancia, por encima de la barrera y batió al arquero Andrés Mosquera, a los 2 minutos de la segunda parte.



Junior, que por la tarde viaja a Río de Janeiro, donde el jueves enfrentará a Flamengo por una llave semifinal de la Copa Sudamericana, terminó con 10 unidades, por lesión del defensor central Jonathan Ávila, a los 31 del segundo tiempo, cuando ya había agotado los tres cambios.Junior terminó el torneo de todos contra todos con 39 puntos y la mejor diferencia de goles le dio la punta, por encima de Santa Fe, encabezando la llave A de los cuartos de final del torneo, que se sorteará esta noche, pero que le garantiza terminar en condición de local.

El partido fue dominado en casi todo por parte del Junior, en medio de una elevada temperatura del horario inusual debido a que el mismo fue aplazado de la noche del sábado, tras la agresión a 14 kilómetros del estadio que sufrió el bus de Pasto y que dejó lesionadas a tres personas, entre ellos al jugador Carlos Giraldo, incapacitado por dos días, pero que actuó como titular.



Sin embargo, las mejores opciones de gol de Junior en la primera parte se dieron en cobro de tiros libre. Con Viera, a los 18 minutos, con pierna derecha, y a los 32, con pierna zurda, de Jarlan Barrera, ambas salvadas por el arquero Mosquera.



Mosquera no pudo salvar el tercer intento del Junior por esa vía, porque el cobro de Viera, a los 2 minutos del segundo tiempo, lo sorprendió, ingresando la pelota por su palo derecho.



En desventaja, tras una etapa inicial cautelosa y sin arriesgar, Pasto se abrió un poco. Y Junior tuvo más oportunidades. Las más claras, a los 11 y 19, por intermedio de Luis Díaz, pero Mosquera evitó la celebración, en la última en doble acción.



Con la salida de Ávila del campo, y con un jugador más, Pasto buscó el empate. la más clara fue un centro de Javier Reina, rematado por Cristian Dájome, pero Viera salvó.









Síntesis

Junior 1-0 Deportivo Pasto



Junior: Sebastián Viera (8); Marlon Piedrahita (5), Rafel Pérez (6), Jonathan Ávila (6), Yonatan Murillo (5); James Sánchez (5), Luis Narváez (6), Sebastián Hernández (6), Jarlan Barrera (6); Luis Díaz (6) y Roberto Ovelar (5).

DT.: Julio Comesaña.



Pasto: Andrés Mosquera (7); Yonni Hinestroza (5), Félix García (5), Luis payares (5), Harrisnon Canchimbo (6); Brayan Lucumí (5), Yesús Cabrera (5), Carlos Giraldo (5), Cristian Dájome (6); Javier Reina (5) y Wilfrido de la Rosa (5).

DT.: Flabio Torres.



Cambios en Junior: Teófilo Gutiérrez (5) por Sánchez (1 ST), Yimmi Chará por Ovelar (21 ST) y Víctor Cantillo por Barrera (25 ST).



Cambios en Deportivo Pasto: Luis Sierra por Lucumí (13 ST) y John Valencia por De la Rosa (43 ST).



Amonestados: Pérez y Hernández en Junior. García en Pasto.



Expulsados: no hubo.



Goles: Viera (2 ST).



Figura: Sebastián Viera (8).



Partido: regular.



Estadio: Roberto Meléndez.



Asistencia: 0.



Taquilla: no hubo.



Árbitro: Never Manjarrés (8)





