Junior puso la fiesta en el Metropolitano: venció 3-0 al Once Caldas

Atlético Junior recuperó este domingo el liderato en la Liga II-2017, al derrotar 3-0 al Once Caldas en la novena fecha del campeonato. Goles de Teófilo Gutiérrez, Roberto Ovelar y Yimmi Chará, pero la angustia por las lesiones de ‘Teo’ y del defensa Jefferson Gómez.

El equipo barranquillero fue amo y señor del partido desde el saque inicial. El compromiso, en sus primeros 45 minutos, prácticamente se disputó en solo media cancha: la que defendía Once Caldas. El dominio y las acciones se fueron presentando con el pasar del cronómetro. En los primeros instantes, ya la defensa del ‘blanco’, así como su arquero Cuadrado, pasaban problemas para evitar la caída de su arco.

Sin embargo, el primer gol del local fue casi ‘sin querer queriendo’. A los 21 minutos, Sergio López, volante del Once, quiso hacer un pase atrás a alguno de sus compañeros, pero Teófilo recibió solo y definió con frialdad para el 1-0.



Junior siguió encima del confundido Once, no se cansó de atacar y en una jugada entre Pico y Yimmi Chará, por poco llega el segundo tanto. Luego, ya en 32 minutos, una sociedad entre Chará y Teófilo terminó en remate del ‘8’, el rebote lo quiso capturar Gutiérrez pero Dávinson Monsalve le sacó la pelota y se lo llevó con fuerza, lesionando a ‘Teo’ de su tobillo derecho.



A los 40 minutos salió ‘Teo’, dolido y con un esguince en el tobillo; pero 5 minutos más tarde se dio otra mala noticia, pues Jefferson Gómez también tuvo esguince pero en su rodilla.En la segunda parte Once trató de salir con un poco más de ganas en busca del empate, cambió la actitud pero el juego sigue sin permitir hacer daño al rival. Así, como no encontró las armas para anotar, terminaron anotándole.

A los 8 minutos Léiner Escalante aprovechó los espacios del rival y entró por izquierda ‘como Pedro por su casa’ y habilitó al paraguayo Roberto Ovelar, quien anotó el 2-0.



El trámite del compromiso no cambió mucho: Junior, con menos intensidad, no tuvo problema para dominar y crear acciones conjuradas por José Fernando Cuadrado. Caldas tuvo un par de tímidos remates y no más.



A los 41 del complemento, Jesús David Murillo, lateral derecho del ‘tiburón’, entró por derecha y busco a Yimmi Chará, quien definió para el 3-0 y cerrar la fiesta en El Metropolitano, cancha donde Junior ha ganado sus 5 partidos ligueros del semestre y ha basado su liderato.



FUTBOLRED