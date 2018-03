Junior no duda en el Metropolitano, derrotó 2-0 a Millonarios

En Barranquilla sopló un huracán. Arrasó con los cuerpos impotentes, que vestidos de azul resistieron con más valentía que estrategia. El vendaval arremetió con vientos destructivos: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete disparos, y de esos siete, entraron dos, y de esos siete, el arquero Faríñez sacó cuatro, y de esos siete, uno fue al travesaño. Junior tuvo piedad de Millonarios. Le ganó bien, 2-0. Debió golearlo.

Cuando Millonarios juega en Barranquilla sabe que se enfrenta a un infierno. No solo por el calor y la humedad, sino porque cualquier catástrofe puede pasar. Este domingo, Yimmi Chará fue un demonio inquieto; Luis Carlos Ruiz, un bombardero feroz, aunque impreciso; Teo, un artista sin esforzarse; Piedrahíta, una máquina; Sebastián Hernández, un obrero. El arquero Viera, apenas un espectador. Junior sopló y sopló, pero no con brisa: Millonarios padeció vientos de fuego.



Cuesta creer que solo fueron dos goles. Porque Millonarios entró a la cancha como si ya estuviera fatigado. La defensa bogotana tambaleó en cada ataque local: padeció una fiebre ardiente. Los volantes de marca fueron de algodón, y los de armado, de porcelana. Piedrahíta anticipó el infierno cuando metió un pelotazo que salvó de milagro el brazo de Faríñez.



Después, Chará fue derribado en el área. El jalonazo de Banguero fue demasiado sutil. El penalti se puede discutir, pero no la derrota. Ruiz cobró como si de su remate dependiera la vida. Fue el 1-0. Junior se dio cuenta de que su rival no resistía. Lo atacó con una combinación de talento, fuerza y baile. Y llegó el segundo gol, que iba a ser golazo de taco de Chará, pero la pelota pegó en la pierna del defensor Figueroa. La desvió hacia la red, pero le quitó belleza al gesto. En todo caso, fue el 2-0.

En ese momento Millonarios debió sentir que el cielo barranquillero lo aplastaba, que el aire lo asfixiaba, que la cancha del Metropolitano se agrandaba, que el rival no tenía 11 sino que quizá jugaban 100, que los minutos andarían dando pasos cortos, y que las fuerzas, en solo 26 minutos, los abandonaban.



El resto fue suerte. Suerte y talento de Faríñez. Ruiz falló el tercero cuando dejó en el camino al portero y con el arco libre mandó la pelota afuera. Luego, Teo puso un remate en el travesaño. Después, Chará perdió un duelo contra Faríñez. Todo pasó muy rápido. Pero no hubo más goles.



El partido pudo tener solo 45 minutos. Así se abrían evitado el desgaste de una segunda parte en la que Junior pasó de quinta a primera velocidad. Tuvo otro remate de Ruiz, que falló en soledad frente al exigido Faríñez. Y Millos pasó de primera a neutro. El DT asistente, Gottardi, sacó a Figueroa, el del autogol, y a Montoya, que quemó otra oportunidad. Entraron Rivas y Duque. Con ellos Millonarios recuperó fuerzas, pues estaban frescos, pero con ellos no iba a encontrar el fútbol.



A Junior le bastó un soplido para destruir, pero tuvo clemencia. Millonarios vivió otro infierno, en el que se sigue quemando.

‘Sufrimos el partido por el cansancio’: Gottardi

Hugo Gottardi, asistente técnico de Millonarios y quien tiene en estos momentos el timonel del equipo ante la ausencia por enfermedad de Miguel Ángel Russo, atribuyó al cansancio como uno de los factores que causaron la caída de su equipo (2-0) frente a Junior en Barranquilla.



“Fue una tarde inspirada de Junior y una muy mala nuestra. El equipo viene cansado, claro que esto no es excusa, es lo que veo en mis jugadores, tras el partido. Salimos como ganando ya que nos pudieron hacer tranquilamente un par de goles más”, reconoció el técnico encargado.

“Millonarios tiene que volver a ser el mismo equipo que salió campeón y dio dos vueltas olímpicas de visitante. Cuando fuimos campeones perdimos un solo partido de visitante y luego pasaron 17 fechas sin perder. Tenemos que armarnos de nuevo, estar tranquilos, y Millonarios debe volver a ser el mismo que salió campeón”, enfatizó Gottardi.



El orientador reiteró en que se cometieron errores y se perdió la marca frente a jugadores con mucho talento.

“Cuando la pierdes con jugadores como los de Junior sufres. Lo sufrimos por cansancio y por la calidad de los rivales. Del Valle, Montoya y Ovelar se vieron cansados, sintieron el viaje a Argentina y el desgaste físico”, indicó el asistente técnico.



Gottardi finalmente señaló que el equipo debe volver a encontrar la identidad que lo identifica. “Hay que seguir trabajando”, dijo.

Síntesis

Junior 2 / Millonarios 0



Junior: Sebastián Viera (6); Marlon Piedrahíta (7), Alberto Rodríguez (6), Rafael Pérez (6) y Germán Gutiérrez (6); Leonardo Pico (6), Sebastián Hernández (7), Yimmi Chará (7), Luis Fernando Díaz (6); Teófilo Gutiérrez (6) y Luis Carlos Ruiz (6).

DT: Alexis Mendoza.



Millonarios: Wuilker Faríñez (7); Andrés Román (5), Anier Figueroa (4), Andrés Cadavid (5) y Felipe Banguero (3); Matías de los Santos (4), César Carrillo (4), Henry Rojas (4) y Santiago Montoya (3); Ayron del Valle (5) y Roberto Ovelar (5).

DT: Hugo Gottardi.



Partido: aceptable.



Cambios en Junior: Jonathan Ávila (5) por Rodríguez (1 ST), Yony González por Díaz (22 ST) y Jonathan Álvez por T. Gutiérrez (28 ST).



Cambios en Millonarios: Nicolás Murcia (5) por Rojas (1 ST), Janeiler Rivas por Figueroa (16 ST) y Jhon Fredy Duque por Montoya (16 ST).



Goles del Junior: Ruiz (17 PT, penalti) y Chará (26 PT).



Amonestados: Banguero, De los Santos, Carrillo, Montoya (Millonarios). Expulsados: no hubo.



Figura: Yimmi Chará (7).



Estadio: Roberto Meléndez.



Asistencia: 19.167 espectadores (4.446 pagando).



Taquilla: $ 137’520.000.



Árbitro: Luis Sánchez (5).





Pablo Romero

Redactor DEPORTES EL TIEMPO

En twitter: @PabloRomeroET