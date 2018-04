Junior aplaza su clasificación, empató 0-0 con Alianza

Junior no solo aplazó su clasificación a los cuartos de final de la Liga del fútbol colombiano, también se complicó, pues tras empatar 0-0 de local contra Alianza Petrolera ahora tendrá que ir a Montería a buscar su cupo frente a Jaguares de Córdoba, que llegará con opciones a la última fecha.



En su tercer duelo en cinco días en el estadio Metropolitano, los dirigidos por Julio Comesaña completaron seis fechas sin ganar en la Liga. Cuatro de esos juegos han sido con el entrenador uruguayo al mando en su octavo ciclo.

La primera etapa fue para el olvido, con una sola opción de gol entre los dos equipos. El juego fue cortado por reiteradas faltas, sobre todo del visitante que frenaba así la poca fluidez que alcanzó a tener el local en algunos pasajes del encuentro.



Y esa única aproximación fue al minuto 3, es decir, que los otros 42 minutos fueron un verdadero sufrimiento para los hinchas. En esa llegada, Marlon Piedrahita habilitó a Luis Carlos Ruiz, quien por poco sorprende al portero Ricardo Jerez, que alcanzó a reaccionar mandando el balón al tiro de esquina.



En la segunda parte, que fue más emocionante, Ruiz volvió a tener la primera opción para abrir el marcador, aunque otra vez falló con un remate de zurda tras recibir el balón de Díaz.

En la siguiente acción Junior reclamó penal por una supuesta falta de Jerez sobre Ruiz, quien terminó en el piso luego de ir a disputar la pelota con el arquero guatemalteco.



Jerez fue vital para impedir que Junior anotara en dos ataques seguidos. Primero con una espectacular volada tras un disparo de Díaz que amenazaba con meterse por su palo izquierdo. Después también mandó al tiro de esquina un cabezazo de Arias que iba al otro vertical. Al minuto 15, Teófilo y Chará lograron juntarse por primera vez, quedando el caleño con posición para rematar dentro del área, pero lo hizo desviado.



Alianza se aproximó al 16’, en una jugada en la que Alex Castro intentó un centro que salió al pórtico, dándole trabajo por primera vez a Sebastián Viera, quien mandó el esférico al córner. La otra intervención del guardameta uruguayo fue para controlar un tiro libre lanzando por Leonardo Saldaña.

El cuadro rojiblanco volvió a la carga, sin mucha claridad, pero Jerez otra vez fue clave para evitar la anotación. Al minuto 36 se estiró para sacar un derechazo de Chará. Luego se lució ganándole un mano a mano a Teófilo, quien tras recoger un rebote estrelló el balón en el cuerpo del portero.



Y en la última jugada del partido se quedó con el balón en sus manos tras un impacto de cabeza de Sebastián Hernández, quien había entrado a la cancha en el segundo periodo, al igual Jarlan Barrera, buscando darle mejor juego al equipo ‘tiburón’.



Con este empate el cuadro barranquillero aún se mantiene octavo con 27 puntos, pero en la última jornada deberá visitar a Jaguares, que es noveno con 25 unidades. Antes, el miércoles, tendrá otro duro compromiso frente a Boca Juniors en el que se jugará la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Síntesis

Junior: Sebastián Viera (6); Marlon Piedrahita (5), Jonathan Ávila (5), Jorge Arias (6), Germán Gutiérrez (5); Leonardo Pico (5), Víctor Cantillo (5); Yimmi Chará (5), Luis Díaz (6); Teófilo Gutiérrez (5) y Luis Carlos Ruiz (5).

D.T.: Julio Comesaña.



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (8); Jonathan Pérez (5), Luciano Ospina (6), David Valencia (6), Leonardo Saldaña (5); Freddy Flórez (5), Juan David Ríos (6), Daniel Santa (5), Álex Castro (5), Maicol Balanta (4); Pablo Vranjicán (5).

D.T.: Juan Cruz Real.



Cambios en Junior: Jarlan Barrera por Ruiz (12 st), Sebastián Hernández por Pico (29 st) y Yony González por Díaz (32 st).



Cambios en Alianza: César Arias por Vranjicán (19 st), Manuel Palacio por Balanta (27st) y Cristian Palomeque por Santa (35 st).



Gol de Junior: No hubo



Goles de Alianza: No hubo



Partido: Regular



Figura: Ricardo Jerez



Amonestados en Junior: Jonathan Ávila (35 ST).



Amonestados en Alianza: Luciano Ospina (45 + 3 ST)



Expulsados: No hubo



Estadio: Roberto Meléndez



Asistencia: 22.050



Taquilla: 25.220.000



Árbitro: Ferney Trujillo (6)





RONALD SOTO

Para EL TIEMPO

Barranquilla.