Julio Comesaña llegó a Barranquilla para dirigir al Junior

Cada vez que viene a Barranquilla, a Julio Comesaña se le nota la felicidad. Y si viene a dirigir al Junior, mucho más. Esta vez es la séptima vez que asume como timonel rojiblanco y su entusiasmo es el mismo a cuando vino por primera ocasión, en 1991.

Dice que si logra ser inscrito y puede dirigir este miércoles ante Millonarios, no tiene ningún problema. “Si yo no creyera a ciegas que puedo ayudar a mejorar al Junior, no hubiera venido”, afirmó Comesaña, a quien algunos aficionados lo recibieron gritándole su popular apodo.



“Eso es lo que necesitamos, que uno me grite 'pelo de burra, ándate', y que otro me diga quedate. Me encanta que se genere eso. Todos a favor no sirve, y todos en contra tampoco”, dijo Comesaña.

También se refirió a los diferentes memes que han circulado en las redes sociales, entre ellos uno en que aparece vestido de Papa y con el título de ‘Julio VII’.



“Esas cosas solo pasan en Barranquilla, por eso la gente de esta ciudad es lo que es. Agradezco a todos aquellos que están contentos con mi llegada y no me enojo con los que no están contentos, porque no tienen toda la información de las cosas que pasan”.



Comesaña, quien del aeropuerto salió a reunirse con el presidente del Junior, Antonio Char, llegó acompañado de su compatriota Jorge Franco, quien será su preparador físico. Dijo que el resto de su cuerpo técnico lo va armar aquí y que tenía varios nombres en mente. “Necesito gente que me ayude a mí. Ya no quiero cargar con nadie, quiero que alguien cargue conmigo”.

Julio Comesaña (derecha), en su último paso por el Junior antes de volver, en 2014. Foto: Carlos Capella / Archivo EL TIEMPO

Dijo que firmó hasta diciembre y que los tiempos en el fútbol han cambiado. “Ya firmar contrato por dos años es una locura. Yo cada vez que firmé por dos años nunca lo terminé”.



Sobre la nómina de jugadores que encuentra en Junior, Comesaña afirmó que a muchos de ellos los conoce porque los tuvo con él y a otros también porque los enfrentó.



“El equipo tiene cosas que no ha podido estabilizar, pero ha mostrado cosas importantes, como que tiene gol. Hay que interpretar rápidamente lo que tenemos y tratar de acertar en la alineación que yo haga del equipo y ponerlos a jugar un estilo de juego que tenga relación directa con la condición de los jugadores”.



MANUEL ORTEGA PONCE

Redactor de ADN