Julián Benítez, el atacante paraguayo que se acerca a Santa Fe

El delantero paraguayo Julián Benítez de Olimpia de la Primera División de Paraguay, se podría convertir en el segundo refuerzo del equipo Independiente Santa Fe. El Diario ABC Color de Paraguay afirma que, según palabras del entrenador del club colombiano, Gregorio Pérez, las negociaciones están “muy adelantados”.

Me preguntó y le di la mejor información. A la noche me contó que estaban en tratativas con el presidente de Olimpia Marco Trovato FACEBOOK

TWITTER

En una entrevista con el medio paraguayo Estadio Lleno de la 730 AM, el DT aseguró tener adelantado el proceso de incorporación con el club colombiano, “Ayer el presidente (César) Pastrana me manifestó que le han ofrecido. Me preguntó y le di la mejor información. A la noche me contó que estaban en tratativas con el presidente de Olimpia Marco Trovato”, explicó Pérez.



“Hoy Pastrana me dijo que con el club estaba muy adelantado. Espero que se defina la situación”, subrayó. Además apuntó que “Julián manifestó que le interesaría si se daba la posibilidad de venir a Santa Fe”, dijo Pérez al medio paraguayo. El delantero de 30 años sería el segundo refuerzo del equipo bogotano, después de la llegada del uruguayo Rubén Betancourt.



Independiente Santa Fe arrancó pretemporada con exámenes médicos y este sábado tuvo su primer día de entenamientos en la sede de Tenjo, restan por incorporarse a la plantilla del equipo Wilson Morelo y Ómar Pérez.

Clubes en los que ha jugado el delantero:

Guarani Paraguay 2004-2011

Club León México 2011-2012

Toros Neza México 2011-2012

Club Guarani Paraguay 2012-2012

Club Nacional Paraguay 2013-2013

Liga de Quito Ecuador 2013-2013

Club Nacional Paraguay 2014-2014

Club Guarani Paraguay 2015-2015

Club Olimpia Paraguay 2016-Actualidad



DEPORTES