Jugadores amenazan con paro si no hay acuerdos firmados

El pasado sábado, la Asociación de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), gremio que representa a los jugadores del fútbol profesional colombiano, emitió un comunicado en que la posición de los futbolistas es que juegan hasta el 10 de diciembre, como inicialmente se había programado.



La Dimayor, por su parte, ya publicó las fechas de las fases finales y la final de la Liga, en caso que Atlético Junior no pase a la final de la Copa Suramericana y que Santa Fe y/o Millonarios pasen a las semifinales de la Liga II-2017, y jueguen en condición de visitante su partido de ida, será mínimo el 13 y 17 de diciembre.

El rifirrafe entre Dimayor y Acolfutpro no ha llegado a buen puerto. Los jugadores, en señal de protesta, antes del inicio de los partidos de la última fecha, se quedaron parados por un minuto, y la posición es que pase lo que pase en las fases finales jugarán hasta el 10 de diciembre.

sino para que haya una reestructuración del fútbol colombiano, pero lo que se hable, que se firme

EL TIEMPO conoció que el próximo miércoles se reunirán el presidente de la Dimayor, Jorge Perdomo; el presidente de Colfútbol, Ramón Jesurún, y los representantes de Acolfutpro liderados por Carlos González Puche para llegar a un acuerdo con respecto al tema de las vacaciones de los jugadores. González Puche le aseguró a este diario que: “Estamos en la disposición de dialogar y llegar a unos acuerdos, no solo para que se respete el tiempo de descanso de los jugadores, sino para que haya una reestructuración del fútbol colombiano, pero lo que se hable, que se firme”.



En la mesa de los dirigentes del fútbol se pondrán en la mesa temas de calendario, cantidad de partidos jugados al año, sistema de juego, entre otros ítems que hacen parte del juego y que según González Puche “nadie ha tenido en cuenta a los dueños del espectáculo que son los jugadores, y si no son ellos los que alzan la voz ni la Dimayor ni los dirigentes, ni la prensa van a venir a responder por ellos”.

No he tenido ninguna comunicación con los jugadores al respecto de que no vayan a jugar, y realmente no sé lo que ellos hablan con la asociación

Por el lado de los dirigentes de los clubes, si bien todos los jugadores están respaldando la idea de jugar hasta el 10 de diciembre, hay tranquilidad. Enrique Camacho, presidente de Millonarios le dijo a este diario que: “No he tenido ninguna comunicación con los jugadores al respecto de que no vayan a jugar, y realmente no sé lo que ellos hablan con la asociación, pero Millonarios jugará cuando la Dimayor lo determine”.



El equipo que más ha hecho ruido con el tema de jugar las finales hasta el 10 de diciembre es Nacional. Su capitán, Alexis Henríquez, ha hecho ruido en los medios señalando que a ellos no se les ha favorecido en temas de calendario y que ahora al Junior sí.



“A nosotros no nos hicieron juego limpio y no nos ayudaron, ¿por qué ahora lo van a hacer con Junior? Queremos que todo sea parejo y que la fecha se cumpla como llegamos a ese acuerdo”, fueron la palabra de Henríquez, el pasado 3 de noviembre en rueda de prensa.



Por ahora se esperan las conclusiones de la reunión del próximo miércoles. Tanto del lado de la Dimayor como de Acolfutpro hay un ambiente conciliador, los dos máximos representantes han expresado el deseo de llegar a un acuerdo.





