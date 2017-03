Juan Fernando ya no es ‘Quinterito’

Juan Fernando Quintero hoy es el referente del líder Deportivo Independiente Medellín que en tan solo 9 fechas jugadas acumula 22 puntos producto de siete victorias, un empate y una derrota.



Con su fútbol, el volante antioqueño ha demostrado todo el talento que no brilló en las últimas temporadas por los equipos europeos donde estuvo.

“Tengo metas muy claras: quiero alegrías, que la gente festeje y que nosotros, en la cancha, sintamos una energía que nos lleve a las estrellas”, fueron las palabras de Quintero en el video publicado en las redes sociales del Medellín cuando fue presentado como nuevo jugador del equipo.



Atrás parecen haber quedado los malos momentos que vivió en el fútbol europeo, en donde la falta de continuidad le pasó factura. En las últimas dos temporadas solo jugó nueve partidos como titular en el Rennes de Francia y anotó un gol.

“Quintero no está preparado para estar o jugar más de 20 minutos. En este momento de la temporada, el remate final, no puedo ocuparme solo de él. Ningún jugador está por encima de otro”, dijo Rolland Courbis, técnico del equipo francés en marzo del año pasado.



Courbis además afirmó que “hay ciertos hábitos que debe cambiar. Él cree ser el titular pero eso lo tiene que demostrar en los entrenamientos. Juan es una de mis preocupaciones pero no la número uno. Es un jugador completamente desorientado. No lo culpo en absoluto. No es fácil pasar de Colombia a Pescara y después a Porto para después ser cedido a Rennes”.



Los tiempos difíciles terminaron con su regreso a Colombia y ahora sueña con un posible regreso a la Selección.



“Estoy tratando de hacer todo lo mejor para que Medellín gane y ya la decisión la tendrá el profesor (José Pékerman). Ir a la selección es algo que me llena de mucho orgullo, cada día me motiva más y para la selección todavía hay mucho Juan Fernando Quintero. Por ahora estoy muy contento por lo que le está pasando al grupo y, en lo personal, muy motivado para lo que se viene”, afirmó el volante.

En los últimos juegos, Quintero ha demostrado que tiene un talento único, pero que, además, ha crecido a nivel personal. En entrevista con el programa Kick Off de Win Sports, dejó claro que ya no le gustan ciertas cosas de su pasado. “El que sale a la cancha es Juan Fernando Quintero, no ‘Quinterito’, porque tampoco me gusta que me digan así, eso era cuando tenía 12 o 13 años, pero ahora soy un hombre de familia”.



Así mismo, en el programa mencionado, Quintero explicó por qué regresó a Colombia en vez de seguir en Europa. “Fue una decisión que en su momento no se entendió, pero yo sí lo entendí desde el primer momento, la felicidad no está en el dinero, en las cosas materiales, simplemente lo que hace uno con el corazón y fue una decisión especial. Lo que ha pasado es gracias al sacrificio y al enfoque, así se hable lo contrario. Estoy agradecido con la vida y eso me motiva a seguir cada día más”.



Con 24 años, ahora Quintero buscará los mejores resultados con el DIM. Ya son líderes de la Liga y el próximo martes iniciará el camino por la Copa Libertadores al enfrentar a River Plate de Argentina en el estadio Atanasio Girardot.



“Vamos a enfrentar ese duelo (River) como todos: con nuestra identidad y nuestro fútbol. Será un partido que pedirá mucho carácter y personalidad; Medellín estará bien preparado”, afirmó el ‘10’ del Medellín al finalizar el último juego contra Pasto.



