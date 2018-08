Juan Carlos Henao, el arquero que más penaltis atajó

Si hay un arquero colombiano entre los últimos referentes de la Liga es Juan Carlos Henao. El mítico héroe de la Copa Libertadores ganada por Once Caldas y su extenso recorrido en Colombia siempre será recordado y, más, cuando se trata de ser el portero que más penaltis atajó en los 70 años de la Liga: 26 en toda su carrera.



Henao pudo caer en la delincuencia, drogadicción o cualquier otro de los males que aquejan a los jóvenes del país. El nacido en Medellín tuvo todos los vicios a su alcance, como muchos de sus amigos que se fueron en los malos pasos, pero el fútbol fue su llave de salida.

-¿Qué siente al ser el arquero con más penaltis atajados en el fútbol colombiano?



“Pues no lo sabía, pero siento mucho orgullo y satisfacción de que en su momento pude ayudar en los equipos donde actué y ayudar a atajar penaltis. Con la calidad de arqueros que han pasado por el fútbol colombiano en toda su historia, tener ese récord es un placer y, realmente, es difícil de creer por todos los porteros que han pasado por acá”, cuenta Henao.



Juan Carlos nunca se caracterizó por ser un arquero alto, grande, de esos que dan miedo. Con sus 1.81 metros y 79 kilogramos apenas le daban para cumplir con el promedio, pero su agilidad y reflejos felinos fueron suficientes para ser uno de los mejores.



¿Cuál fue la clave para ser efectivo a la hora de tapar penaltis?



“Mi principal virtud era la intuición, muy pocas veces detallé o estudié a los cobradores, simplemente muchas veces veía cómo se paraban los rivales y aguantaba. Otras veces me jugaba antes y lograba atajarlos, pero más que todo siempre fue intuición y afortunadamente tenía la reacción para llegar a esos balones”.



-Hoy se preparan mucho los penaltis, ¿usted estudiaba a los rivales?

“La verdad no, de pronto una que otra vez estaba pendiente de donde había cobrado el anterior o alguien me decía ‘este le pega a tal lado’, pero sinceramente nunca estudié a los rivales, siempre me fijaba en cómo se paraban y ya elegía”.



Esa intuición y reacción le dio el máximo título continental a un equipo que lo tiene como su máximo ídolo. Para Henao es difícil caminar por las calles de Manizales sin recibir una expresión de cariño, que un niño le pida una foto o que los mayores lo gratifiquen por escribir el nombre del Once Caldas en lo más alto del fútbol suramericano.

Pero, fue tal la emoción y alto grado de recordación de esos penaltis en la Libertadores que los otros ya pasaron a un segundo plano, y hoy es muy complicado recordar uno que medio se le parezca a los del primero de julio del 2004.



-¿En la Liga, cuál es el penalti atajado que más recuerda?

“Acá no recuerdo uno en especial, en los partidos no es muy común que se den penaltis como para elegir uno. Pero si me quedo con uno, puede ser el que le tapé a Omar Pérez, antes de retirarme, ese fue bueno, aunque con tantos años de carrera es difícil recordar uno”.



De Henao no se recuerda un altercado o discusión. Desde Luis Fernando Montoya, DT del campeón de América en 2004, hasta Heberto Carrillo, uno de sus primeros entrenadores, han coincidido en varias declaraciones que Juan Carlos no protestaba decisiones y con respeto las aceptaba. También aseguran que fue un caballero dentro y fuera de la cancha con sus rivales y compañeros.



-¿Usted era de los que ‘trabajaba’ a los cobradores?

“No, a mí nunca me gustó eso. Simplemente me paraba los veía a los ojos y ya los aguantaba hasta el final. Yo miraba y analizaba, pero hay cobradores con mucha clase contra los que no se podía hacer nada. Pero nunca los intimidaba, ni les bajaba la caña de que se los iba a tapar, no”.



Henao marcó historia al ganar la Libertadores, al ser el portero con el que Once Caldas volvió a ganar un título después de 53 años (2003), al ser el arquero más longevo en atajar para el equipo de Manizales, ser parte del Equipo de América (2004) y ahora en su faceta como entrenador de arqueros también pretende llegar lejos.



Pero en su carrera como futbolista, así como en la vida, no todo fue color de rosa. Su pasaje por el Santos de Brasil, en donde solo atajó 15 partidos no fue como se soñó. Pero antes de irse al exterior en la mente de los hinchas del Once Caldas y los millones de colombianos que se vistieron de blanco para apoyar al equipo de Manizales en la Copa Intercontinental, también quedó un sinsabor.



-¿Cree que le faltó algo a su carrera?

Entre mis amigos y allegados siempre lo he dicho, no haber ganado la Intercontinental, sabiendo que la tuvimos ahí para ganarla, yo creo que fue algo que faltó porque lo trabajamos, luchamos, pero sigo estando muy orgulloso de lo que se hizo.



-¿Y qué le dejó el fútbol?

“El haber ganado cosas importantes, no ser un jugador del montón, dejar una huella en Colombia y Suramérica, eso para mí es un motivo de orgullo. Salí de un barrio muy humilde en Medellín, me tocaron cosas muy complicadas, pero haber ganado la Libertadores, torneos nacionales, jugar en el exterior, hacer parte de las selecciones Colombia me dejó muchas satisfacciones tanto como jugador y persona”.



Henao ahora se dedica a entrenar a los arqueros del Once Caldas, en donde tuvo la oportunidad de estar al lado de José Fernando Cuadrado, el tercer portero que fue al Mundial de Rusia 2018 con la Selección Colombia, a quien ahora le transmite sus consejos para atajar penaltis.



¿Qué les dice a sus pupilos ahora para atajar penaltis?

“Ahora sí tenemos las posibilidades para estudiar más a los delanteros, pero mi consejo sigue siendo que tengan intuición y que se la jueguen de la mejor manera”.



