Juan Andrés Carreño, otra vez suena para ser el presidente de Santa Fe

FUTBOLRED Y DEPORTES ET

Por: FUTBOLRED Y DEPORTES ET

Por: FUTBOLRED Y DEPORTES ET

A 6 horas de que, en este miércoles, comience la asamblea extraordinaria de Independiente Santa Fe (citada para las 7 p.m.) para elegir nueva junta directiva, Futbolred y EL TIEMPO confirmaron que la operación de venta de las acciones que Cesar Pastrana venía adelantando con "empresarios de la construcción" de la ciudad de Neiva (Huila) no se cerró, por lo que el nombre del actual vicepresidente del equipo, Juan Andrés Carreño, tomó de nuevo fuerza de nuevo para asumir la presidencia, como el propio Pastrana lo dijo hace cuatro meses.

Carreño es actual presidente de Asojuegos y de Asopostal y fue director de la Comisión Nacional de Televisión. EL TIEMPO consultó fuentes cercanas a Carreño, que se abstuvieron de confirmar si aceptará el cargo esta noche.

Todo apuntaba a que María del Pilar Abella, actual secretaria general de la Dimayor, fuera elegida en caso de realizarse la venta de las acciones de Pastrana. Abella es cercana al presidente del Unión Magdalena, Eduardo Méndez, quien además es expresidente de Santa Fe y fue quien realizó el acercamiento entre las partes del negocio que no se ha cerrado.



Jorge Chaparro, presidente del club aficionado Caterpillar Motors, de Bogotá, sonó como otro candidato. Incluso, se especula con que podría asumir un cargo "gerencial", que ya dependería de su aceptación. En su momento también fue candidato el actual directivo Carlos Mora.



César Pastrana ocupará desde el próximo agosto un asiento en el comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, por lo que no puede continuar vinculado al equipo.



Pastrana llegó a la presidencia del club en 2010 y bajo su mando, el club tuvo una gran etapa: ganó la Liga local después de 37 años, en 2012-I, y luego consiguió dos estrellas más, en 2014-II y 2016-II.



Además, Santa Fe consiguió en ese lapso la Copa Suramericana, en 2015; la Copa Suruga Bank, en 2016, y tres Superligas, en 2013, 2015 y 2017. También se convirtió en el primer campeón de la Liga femenina, en 2016.



FUTBOLRED Y DEPORTES ET