José Kaor Dokú, el único sobreviviente del primer campeón

José Kaor Dokú recuerda todo, desde el día que se encontró con su amigo barranquillero que le sirvió de 'enganche' para convertirse en futbolista profesional hasta el festejo de aquella primera estrella.

De eso fue hace casi 70 años y hoy, tras pasar 94 almanaques en su calendario de vida, puede citar detalles con precisión, porque la longevilidad es, según él, producto de su raza oriental –es hijo del peluquero Toshio Dokú, el primer japonés en casarse en Colombia– de este hombre nacido en Usiacurí (Atlántico), famosa población de aguas medicinales que llevaron a radicarse en esas tierras al poeta Julio Flórez.



Kaor –como mejor se le conoce– es el único sobreviviente del primer campeón del fútbol profesional colombiano, Independiente Santa Fe, el equipo bogotano. Y en su residencia u oficina en Barranquilla puede suministrar, sin recurrir a ningún escrito, a los pasos que llevaron a la conquista del primer título del fútbol profesional colombiano.



Aclara, con su voz suave, pero siempre sonriente, que cuando rodó el balón por primera vez en el rentado nacional, el 15 de agosto de 1948, él estaba en Leticia, jugando fútbol en ratos libres en Brasil y Perú como integrante de la Armada Nacional. Era suboficial.

Pero, días después, la Armada Nacional lo trasladó a Bogotá. Como aficionado y amante al fútbol entró a El Campín y, desde las gradas, observó cómo Santa Fe ganó 5-3 a Millonarios, en el primer clásico capitalino en el rentado colombiano.



En esos días, 10 después de llegar de Leticia, caminando por la carrera Séptima, para tratar de sacarse el aburrimiento que produce el frío a los hombres del Caribe, se topó con un amigo barranquillero futbolista: Roberto ‘Perro’ Gámez.



Conocedor de sus virtudes como futbolista, ya que fueron compañeros en el equipo Nariño, que actuaba en el Estadio Moderno de Barranquilla, Gámez, de inmediato, lo invitó a vincularse al Santa Fe. “Vea, con usted vamos a ser campeones”, le dijo Gámez.



Dos directivos del equipo rojo, Nazario Gómez Pinzón y Guillermo Prieto Mariño, pidieron permiso en la Armada para probar al defensor atlanticense al día siguiente. Y dos días más tarde del encuentro con Gámez, participó como suplente en un partido en Fontibón. Cuandó ingresó tuvo formidable actuación: hasta marcó el único gol olímpico de su carrera, todo lo cual sirvió para que lo dejaran en el equipo.



Jugó sin contrato, solo recibiendo 50 pesos por partido ganado y 25 por los empatados. Su debut no fue bueno y pensó que no jugaría más después de perder ante Medellín en la capital de Antioquia. Pero lo dejaron.

Vivía cerca a El Campín, en la casa de la familia de Jaime Medina Cárdenas, amigo de la Armada. Pocas veces se concentraba con el equipo en un hotel del Centro, porque cumplía sus compromisos diarios como militar, en el cargo de jefe de disposiciones del Departamento de Personal. Al estadio llegaba vestido como integrante de la Armadas Nacional.



“Me llamaban ‘Casimoto’ y jugaba, con un cintillo en la frente, como defensor por sector izquierdo, con el número 6. Era un salvador de goles en la raya. En alguna oportunidad, tiempo después, Alfredo DiStéfano, la estrella de Millonarios, me corrió la madre porque evité un gol”, recuerda Dokú.



Por estos días, Kaor no ha ido a la oficina del segundo piso de la carrera 44 entre calles 70 y 72, a pocos metros del estadio de fútbol Romelio Martínez, donde sirve como presidente de la Asociación Colombo-Japonesa en el Atlántico y representante legal en el mismo departamento de la Asociación de Veteranos de la Guerra de Corea. Se siente algo indispuesto, pero pronto espera regresar.



Es una figura del fútbol. El año pasado, cuando murió su amigo Marco Coll, autor del único gol olímpico en la historia de los mundiales de fútbol de mayores, este periodista de EL TIEMPO lo acompañó a la funeraria. Las cámaras de fotografías y de televisiones y, casi todo el mundo, se volcaron sobre él.



Hace poco, antes de un partido contra Junior, Santa Fe le brindó un homenaje en el mismo estadio metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, el principal escenario del fútbol colombiano. "Estoy agradecido con la dirigencia de Santa Fe porque se acordó de mí. Venir hasta Barranquilla era importante, porque ese título del 48 se lo ganamos al Junior", manifestó.



Y fue cierto. Barranquilla, donde nació la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor, tenía el mejor fútbol aficionado del país que, incluso, antes del profesionalismo había representado a Colombia en dos Campeonatos Suramericanos. Y con esa base, Junior fue subcampeón, por detrás de Santa Fe.



"Santa Fe era una familia, dirigida por el director técnico peruano José Carrillo. El equipo no tenía estrellas foráneas, peros sí colombianos de clase, como el goleador 'Canoíta' Prieto y el arquero 'Chonto' Gaviria... Éramos cuatro atlanticenses, pero uno era el más destacado por su temperamento y voz de mando: Antonio Julio de la Hoz. Todo eso unido, nos dio el título, y estoy orgullo de haber sido parte de ello", dice.

Por aquel título, recuerda, ganado de manera anticipada al Junior, el 5 de diciembre de 1948, recibió 500 pesos como premio y no hubo festejo.



