'Sé de la grandeza de Nacional': Almirón a su llegada a Medellín

Con aplausos y mucho afecto, así recibieron a Jorge Almirón, nuevo entrenador de Atlético Nacional, a su llegada al aeropuerto José María Córdova. El estratega argentino se mostró más que emocionado a su arribo a Colombia. En una improvisada rueda de prensa habló de lo que espera construir en el verdolaga, dice que quiere armar un buen equipo para el 2018.

“Muy contento, muy emocionado, sabemos de la responsabilidad que tenemos de llegar a un grande de Suramérica, tengo claro que empezamos de cero como cuerpo técnico, así que grandes expectativas. Ponernos a trabajar, a delinear el equipo dentro de lo que se puede, porque aún están de vacaciones los jugadores; el primer objetivo es armar un buen plantel. Muy entusiasmado por llegar a la ciudad”, dijo de entrada Almirón.





La contratación del entrenador de 46 años ha sido bien vista por la hinchada del rey de copas colombiano. Jorge admitió que es “otra doble responsabilidad”, pero que está más que fervoroso por comenzar a trabajar.



“Este equipo está acostumbrado a ganar, los equipos grandes están acostumbrados a estas exigencias y espero estar a la altura. Estoy muy entusiasmado y sé que tenemos que armar un buen equipo porque la gente nos va a exigir eso”, agregó.

Con aplausos 👏🏼👏🏼👏🏼 y fotos fue recibido Jorge Almirón por la hinchada Verdolaga #BienvenidoAlVerdeJorge pic.twitter.com/akoEZQsc2g — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 27 de diciembre de 2017

Sobre la plantilla que espera encontrar dijo: “Hace poco ganó el equipo algo importante como fue la Copa Libertadores, pero se han ido jugadores bastante relevantes, algunos que son base se han quedado; la última experiencia no fue buena, hay rearmar algunas cosas. Lo primero que tengo que hacer es hablar con los jugadores, de a poco ir armando un buen equipo”.



Lo cierto que es Almirón va a tratar con futbolistas de recorrido y palmarés en sus vitrinas. Cuando fue preguntando de cómo manejar esto y los egos que se podrían presentar afirmó:



“No lo veo así, los jugadores de fútbol son siempre lo mismo, entiendo que es otra idiosincrasia, otro país, yo me tengo que adaptar también a cómo son, pero tienen mucha calidad, entusiasma tener jugadores de calidad; para mí los jugadores de fútbol son buenos en todos lados y cuando son ganadores eso lo transmiten; ojalá que nos podamos acoplar lo más pronto posible, pero siempre es mejor con buenos futbolistas”.



También tuvo palabras para Franco Armani, jugador que ha estado vinculado con River Plate y de lo que lo llevó a firmar con Nacional.



“Como equipo ya lo conozco, viene siendo animador de la Copa Libertadores, miro mucho a los entrenadores, como Osorio, quien fue el que inició la etapa, Rueda también muy conocido en Suramérica, y Lillo. Sé de la repercusión qué tiene y la grandeza de este club”.



“Nunca se ha tocado el tema, él tiene contrato con el club, sé que lo quiere mucho la gente, que le ha ido muy bien. Sé que hay propuestas de equipos de Argentina y él es argentino, no he hablado con él todavía, primero hablar con la directiva y ver en qué momento ésta. Siempre es importante un jugador que integre cualquier equipo que esté motivado, uno necesita compromiso para ganar. Entiendo que Armani es un referente en el equipo, dependerá de lo que sienta”.



Por último, afirmó que su idea es “armar un plantel para hacer una buena pretemporada y después consolidar un equipo, el primer objetivo que es la final de la Superliga, delinear bien las posiciones que tenemos que reforzar porque tenemos que ser protagonistas”.



Jorge Almirón junto a su cuerpo técnico Pablo Manusovich y Pablo Richetti (asistentes); Diego Ossés (preparador físico) y Horacio Monti (preparador de arqueros) serán presentados este miércoles en la sede de Atlético Nacional, en Guarne, a las 11 de la mañana.



FUTBOLRED