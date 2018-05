‘Asumiremos que somos los favoritos’: Jorge Almirón

07 de mayo 2018 , 09:56 a.m.

Los verdolagas volverán a encontrarse con el Deportivo Cali, un rival habitual en instancias finales. Tras superar a Leones 1-0, Atlético Nacional selló una gran campaña en la fase de todos contra todos con 41 puntos y 9 victorias como local donde no recibieron goles.



‘Estamos conformes, pero aún falta lo mejor’: Jorge Almirón

Somos favoritos, vamos a asumirlo, estamos representando a un club grande y no vamos a escaparle a eso

Proyectando el duelo contra los azucareros, el técnico Jorge Almirón confía en hacer un buen remate de semestre donde le restan dos objetivos: ganar el campeonato y clasificar a los octavos de final en la Copa Libertadores 2018.



“Es importante haber cumplido una gran marca, somos conscientes que ahora comienza lo bueno, nos tocó un rival difícil como el Cali que hace poco enfrentamos. Se nos abren nuevos desafíos; tendremos que ir a Cali y luego viajar a Ecuador, luego rematar la serie de locales”, remarcó.



Analizando lo que fue el último encuentro de esta fase contra Leones, el DT explicó que quedó “contento con el rendimiento del equipo, Leones fue un rival difícil que por momentos nos complicó, nosotros generamos muchas opciones y el arquero de ellos salió figura, estamos conformes pero aún falta lo mejor”.



En cuanto al tema de la rotación que fue un factor importante durante el semestre, Almirón resaltó que “tenemos que dosificar la nómina para que jueguen todos, los resultados se van dando y la confianza aumenta, la idea de juego la han asimilado y respetan lo que entrenamos. Tuvimos mucho tiempo la pelota, eso produce mucho desgaste mental y físico, generamos muchas opciones pero solo pudimos concretar una. Se vienen las finales, contamos con jugadores de experiencia y ahora nos queda descansar y planear lo que viene”.



Sobre el Deportivo Cali, precisó que “todos los equipos son importantes, no subestimo a nadie. Si bien les ganamos, va a ser dos partidos diferentes. El margen de error será mínimo y para eso nos tenemos que preparar muy bien”.



Además, “podría pensar en una idea de ir de visitante y especular con el resultado, pero eso no te asegura nada. Somos favoritos, vamos a asumirlo, estamos representando a un club grande y no vamos a escaparle a eso. Tenemos la mentalidad de ganar”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín