Jesurún, Pastrana y Serpa, fuerza del fútbol profesional a Colfútbol

Este miércoles se llevará a acabo la asamblea de la Dimayor en la que se escogerán los representantes del fútbol profesional para integrar el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, que se posesionará en agosto de este año. Al ya conocido respaldo del que goza el actual presidente de Santa Fe, César Pastrana, se suma el del directivo de Millonarios, Gustavo Serpa, quien es otro firme aspirante. Además, habría un fuerte respaldo para que Ramón Jesurún siga en la presidencia de Colfútbol.

La candidatura de Gustavo Serpa se decidió en los últimos días, luego de una serie de reuniones del grupo de los equipos 'grandes' del fútbol colombiano.



"Serpa es uno de los tres candidatos que los clubes han considerado, junto a Ramón Jesurún y César Pastrana. Pastrana tiene gente que lo apoya y como viene del fútbol aficionado él aspira a ser presidente de la Federación. En el Comité actual están dirigentes de Envigado (Alejandro Hernández) y Valledupar (Jesualdo Morelli), que no representan el fuerte del fútbol colombiano. Ahora se busca gente con más fuerza, que hagan peso y contrapeso, pero que no tengan aspiraciones de ser presidente", dijo una de las fuentes consultadas por EL TIEMPO.



Esta decisión de llevar al Comité Ejecutivo a dos dirigentes del fútbol bogotano acabaría con los mitos de que debe haber cuotas regionales, ya que, por ejemplo, no habría representantes de los equipos antioqueños. "Si antes había dos representantes costeños, ¿por qué no puede haber dos de Bogotá?", dijo una de las fuentes consultadas.



En el grupo de los 'grandes' hay voces que aseguran que apoyan la presidencia de Jesurún en la Federación y la llegada de Serpa al Comité Ejecutivo, entre ellos Nacional, Medellín, Cali, América, Millos y Junior, además de Once Caldas, Tolima, Leones y Barranquilla. Equidad y Fortaleza podrían sumarse a esta lista. Sin embargo, hay quienes dicen que todo el fútbol profesional irá a la asamblea unido con pleno respaldo a la continuidad de Ramón Jesurún.



No obstante, como se ha publicado, César Pastrana mantendría sus aspiraciones de llegar a la presidencia de Colfútbol. El actual presidente de Santa Fe cuenta en la Dimayor con el amplio respaldo de los equipos 'chicos' y aspira a una eventual alianza con Perdomo y Álvaro González, presidentes de Dimayor y Difútbol, respectivamente.



Otras fuentes aseguran que de mantenerse la tendencia del voto por ellos, tanto Pastrana como Serpa estarían condicionados a respetarle la presidencia a Jesurún, y que el propio Álvaro Gonzalez respalda esa condición.



En la bancada del Comité Ejecutivo tiene el puesto asegurado Perdomo, y este miércoles se eligen los otros tres. En asamblea de la Difútbol, que será el 8 de marzo, saldrán los dos representantes del fútbol aficionado, que se sumarán al presidente de dicha división, Álvaro González. Actualmente se encuentran en el Comité los dirigentes Claudio Cogollo y Elkin Arce.



Entre los otros dirigentes que han estado sonando para llegar al Comité Ejecutivo están Ricardo Hoyos, actual presidente de Chicó, e incluso se ventiló el nombre de Jaime Pineda, dueño del Once Caldas.



