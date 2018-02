Jesurún, Pastrana y Pineda apuntan a lista única en la Dimayor

Gustavo Serpa, directivo de Millonarios y quien era firme candidato del fútbol profesional para llegar al Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, en la asamblea de Dimayor que se llevará a cabo este miércoles, no hará parte de dicha candidatura, según pudo establecer EL TIEMPO. Ahora el nombre que toma fuerza entre los directivos es el de Jaime Pineda, dueño del Once Caldas.

Este lunes se conoció que Serpa era uno de los hombres a los que le apuntaba el grupo de los equipos grandes del fútbol colombiano, conocido como el G-12, para que llegara al Comité Ejecutivo, junto a César Pastrana, presidente de Santa Fe, y Ramón Jesurún, actual presidente de Colfútbol y quien gozaría del respaldo para mantenerse en dicho cargo,tanto de la rama profesional como de la aficionada.

César Pastrana, presidente de Santa Fe. Foto:

En la asamblea de este miércoles se elegirán a los representantes de la Dimayor. Uno de ellos sería Pastrana, quien sí ha manifestado su interés en llegar al Comité. Entre los nombres que se han venido manejando entre los directivos, tras la negativa de Serpa, está el de Jaime Pineda, dueño del Once Caldas, quien inicialmente le manifestó a este diario que no estaba interesado en el cargo, reconoció este martes que habría la posibilidad de aceptar, solo si hay unanimidad.



"No he cambiado de opinión ni he querido ser candidato ni he autorizado a que pongan mi nombre para tal fin. Mi familia me ha pedido que no acepte, pero quiero la unidad del fútbol. Quiero que nuestro candidato sea Serpa. Le dimos el poder a Millonarios para que vote por Serpa en nuestro nombre (G-12). Pero anoche (lunes) me llamaron algunos directivos y entonces, solo si pasa algo y solo si es unánime. Eso significa que no haya un solo voto en mi contra, iré, porque no quiero que el fútbol se divida. Solo quiero que crezca y se desarrolle", le dijo a EL TIEMPO Pineda.

Jaime Pineda, dueño del Once Caldas y posible candidato a Colfútbol. Foto: Cortesía La Patria



Según conoció EL TIEMPO, en la asamblea habría una lista única, conformada por Jesurún, Pastrana y Pineda, para integrar el Comité Ejecutivo.

