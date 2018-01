Jefferson Duque no jugará con el Junior de Barranquilla

El delantero Jefferson Duque, quien había sido confirmado como nuevo refuerzo del Junior, finalmente no jugará en el equipo barranquillero ya que no superó los exámenes médicos.



El jugador solo se presentó en la primera prueba médica del miércoles, pero luego se ausentó del segundo examen de rutina.

Pese a que aún no hay comunicación oficial del Junior sobre esta situación, el DT Alexis Mendoza ya lo descartó para que haga parte del plantel.

“Es una realidad que lo que necesitamos es un jugador apto para empezar ya. La directiva tomará cartas en el asunto. Lo que a mí me interesa es tener un jugador ya mismo. Estamos evaluando nombres para contar con dos delanteros más en el equipo”, dijo el entrenador a medios de prensa.



Duque, que en el último año jugó con el Deportivo Cali, ha sufrido reiteradas lesiones de rodilla, pero pese a eso pudo anotar 20 goles con el equipo caleño en la pasada temporada.



El caso de Duque se une en su momento a los de Carlos Lizarazo, Alejandro Bernal, Luis Tipton y el también reciente de Andrés Ricaurte, jugadores que no pasaron los exámenes de rigor ante el cuerpo médico del Junior.



El DT Mendoza, además, anticipó que este sábado dará a conocer la lista de los jugadores que no seguirán en el equipo.

