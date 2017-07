Jaguares y América, un partido con el descenso al cuello

No será el partido definitivo que marque el camino del descenso, pero el de hoy es un juego de máxima tensión para Jaguares y América, que luchan codo a codo, cabeza a cabeza, en una carrera que no permite tropiezos, que no acepta parpadeos. Queda mucho camino aún en la Liga, pero ambos tienen prohibido perder hoy. Es como si esta fuera una final adelantada, pero una final por no caer a la B.

Jaguares y América no han podido tomarse distancia el uno del otro. Se alejan de Tigres –o más bien Tigres se aleja de ellos–, que está en la cola y no reacciona. Pero siguen con ese fantasma rondándolos, con esa presión constante. Y los resultados no se dan como ellos esperan para sacar alguna ventaja que les permita tomar un aire. No hay respiro para eso.

A veces parece que despegan, que se aferran a la A, pero un par de tropiezos bastan para que de nuevo estén padeciendo. Así le ha pasado al América, que arrancó muy bien esta Liga, entusiasmando a sus hinchas, ilusionando a los que, incluso, creen que puede pelear título. Pero en las dos últimas fechas cayó goleado por Junior y empató de local con Equidad, y ahí está, con solo un punto de ventaja sobre Jaguares. Un puntico lo separa de estar en zona de descenso.



El partido se juega en un entorno adverso, no solo por el afán que tienen ambos equipos de ganar, sino por la hora: 3:15 p. m., y por el clima: los 32 grados aproximadamente que se esperan esta tarde en Montería. Circunstancias que pueden beneficiar a Jaguares, que está acostumbrado a jugar allí, en una especie de fortín donde, sin embargo, ya perdieron contra Junior –otro acostumbrado al calor– en la primera fecha.

La intención de América siempre es la de ganar, donde quiera que vayamos a jugar, porque esa es la obligación FACEBOOK

TWITTER

Así nos recibió nuestra hinchada en Montería.



¡Gracias por estar siempre! 👏👏👏 pic.twitter.com/qnoqVq6HDh — América de Cali (@AmericadeCali) 28 de julio de 2017

Sin embargo, en América no pueden ponerse a meditar mucho en el clima o en las adversidades o en el estadio. Hoy necesitan un buen resultado. Una derrota sería un golpe duro y peligroso. “La intención de América siempre es la de ganar, donde quiera que vayamos a jugar, porque esa es la obligación, la exigencia que hay día a día y con ella vivimos siempre”, dijo, muy consciente de la realidad, el portero escarlata, Carlos Bejarano, después de que América empató con Águilas a mitad de semana y clasificó a cuartos de final de Copa Colombia.

Al límite

En la jornada anterior el descenso se apretó aún más porque América empató de local y le dio la oportunidad a Jaguares de amenazarlo, pues venció a Pasto, en su primera victoria de este campeonato. Ahora amenaza al América, porque si gana lo superará en esa incómoda tabla, y los escarlatas volverán a zona roja.

Queremos ganar, sobre todo porque América es un rival directo FACEBOOK

TWITTER

“Para este partido habrá el mismo compromiso que todos tenemos siempre con el equipo. Queremos ganar, sobre todo porque América es un rival directo”, dijo Edwin Ávila, que será la gran novedad de Jaguares hoy.



En el 2014 ambos equipos se encontraron en esa misma plaza, bajo el intenso calor de las 3 p. m., en la final del torneo de la B, y la victoria fue local, 4-1. Y en la Liga se enfrentaron solo una vez, en febrero de este año, con victoria otra vez para Jaguares.



Hoy son otros protagonistas, otros jugadores, pero el antecedente alienta a Jaguares e incomoda a los escarlatas. Ninguno ha podido encontrar solidez en el arranque de esta Liga. Llegan con mucha presión a este juego.

No podemos darle las armas al rival para que nos haga daño. Eso se irá mejorando con el trabajo diario FACEBOOK

TWITTER

“Tenemos que ser más inteligentes. No podemos darle las armas al rival para que nos haga daño. Eso se irá mejorando con el trabajo diario”, dijo el técnico Hernán Torres luego del amargo empate contra Equidad.



Pueda que este no sea el partido definitivo y que quede camino por delante, pero son dos rivales directos que no dan tregua, que no pueden pestañear.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

Twitter: @PabloRomeroET