Jaguares, con dos jugadores de más, no pudo con Huila

Jaguares de Córdoba no aprovechó las dos situaciones que tuvo para poder vencer a Atlético Huila este domingo en juego de la fecha 11 de la Liga I 2017, el cual terminó con un empate sin goles.



En primera instancia no aprovechó su condición de local (el partido se disputó en su estadio Jaraguay de Montería) y la más clara, no pudo tomar ventaja con los dos hombres que tuvo de más en el campo de juego tras las dos expulsiones que tuvieron los opitas.

Aunque empezando el duelo, los felinos pusieron las condiciones para llevarse los tres puntos, al final solo pudo registrar una agridulce unidad.



A los seis minutos el juez central paso de agache un empujón dentro del área de Jossimar Quiñones de Huila sobre Wilmer Díaz de Jaguares.



Los locales jugaron en campo de la visita pero sin aproximaciones claras.

La primera opción con peligro la tuvo Huila con un remate cerca del área que tuvo Marvin Vallecilla a los 22 minutos, pero el arquero Wílder Mosquera respondió con tremenda atajada.



A los 33', el técnico Hubert Bodhert se vio obligado a realizar el primer cambio tras una lesión del delantero Ray Vanegas, quien fue sustituido por Hárold Rivera.

La primera expulsión de la visita la tuvo a los 45+2' cuando Vallecilla vio la tarjeta roja tras una dura falta contra Juan José Mezú.



El primer tiempo se fue en tablas. En el inicio de la etapa complementaria, Jaguares tuvo dominio del esférico, pero Huila cubría bien los espacios.



La segunda tarjeta roja de la visita la recibió a los 76 minutos Eddie Segura, quien había sido amonestado tres minutos antes (73'). La roja la vio tras una falta al defensor del club cordobés, Edwin Ávila.



Con esta doble ventaja de jugadores, Jaguares se seguía arrimando al pórtico de Huila, pero sin peligrosidad.



El técnico felino realizó dos cambios en esta etapa, pero no respondieron y al final se dio el empate 0-0 que deja a Jaguares con 18 puntos en la tabla general en la que es tercero y en el descenso llegó a 95 puntos y es 18º.



El próximo partido de Jaguares será ante Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, donde se medirán el viernes 7 de abril a las 6:00 de la tarde por la fecha 12, mientras que Huila jugará de local ante América el domingo 9 de abril a las 3:15 de la tarde.



El siguiente partido de los felinos en Montería será frente a Cortuluá el sábado 15 de abril a las 3:15 de la tarde.

Síntesis

Jaguares: Wilder Mosquera (6); Juan Zuluaga (5), Edwin Ávila (4), Wilmer Díaz (6), Fabio Castillo (5); Kevin Londoño (5), Cristian Restrepo (4), César Carrillo (5), Juan Mezú (7); Ray Vanegas (5) y Darwin López (5).

DT.: Hubert Bodhert



Cambios: entra Hárold Rivera (5) por Ray Vanegas 32', Éver Díaz (4) por Cristian Restrepo 65' y Eder Steer (4) por Darwin López 74'.



Amarillas: ninguno



Rojas: ninguno



Huila: Bréiner Castillo (6); Elvis Perlaza (5), Jhon Lozano (6), Yosimar Quiñones (6), Marvin Vallecilla (4); Andrés Ricaurte (5), Carlos Robles (5), Ronaldo Tavera (6), Cristian Cangá (5); Jorge Ramos (5) y Omar Duarte (5).

DT.: Jorge Vivaldo



Cambios: entra Eddie Segura (4) por Cristian Cangá 46', Jorge Betancur (5) por Jorge Ramos 71' y Eduard Gutiérrez () por Omar Duarte 78'.



Amarillas: Cristian Cangá 45'+2' y Eddie Segura 73' y Carlos Robles 89'.



Rojas: Marvin Vallecilla 45'+2' y Eddie Segura 76'



Estadio: Jaraguay (800 espectadores)



Árbitro: Jhon Hinestroza de Chocó (7)



GUDILFREDO AVENDAÑO MÉNDEZ

Para EL TIEMPO

Montería