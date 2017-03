Jaguares y Tigres, duelo directo por el descenso

El mismo equipo que viene de empatar 1-1 en condición de visitante con Envigado F.C., el pasado 9 de marzo, por la fecha 9 de la Liga Águila I 2017, sería el que utilizaría el técnico Hubert Bodhert para el duelo de este domingo a las 3:15 de la tarde frente a Tigres F.C. en el marco de la denominada jornada de clásicos (número 10) que se cumplirá en el estadio Jaraguay, de Montería.



Jaguares, que en los últimos dos partidos de esta competencia no ha perdido (victoria 1-0 frente a Millonarios en Montería y el empate 1-1 con Envigado), tratará de mantener la consecución de puntos ante su homólogo felino con el que disputa la tabla del descenso.



En el compromiso ante los ‘naranjas’, el club cordobés tuvo solo un cambio en relación al equipo inicialista que tuvo frente a Millonarios, pero para el partido que se avecina en la jornada dominical, al parecer no habrá modificaciones, en relación a la nómina que empató con Envigado.



Será la primera vez que el encuentro entre Jaguares y Tigres se lleve a cabo en el balompié profesional, en el que en la actual temporada Jaguares se ubica en el puesto once de la tabla con 11 unidades, mientras que Tigres F.C. se sitúa 12° con 10 puntos.



En la tabla del descenso los cordobeses suman 88 puntos con un juego menos (ante Junior, fecha 2) y su rival acumula 87.



Medidas de seguridad



En el comité de seguridad para el compromiso Jaguares F.C – Tigres FC, se determinaron las siguientes medidas preventivas:



Las puertas del estadio se abrirán a las 1:00 de la tarde, no se permite el ingreso de barras, bombos, camisetas y distintivos del equipo visitante; tampoco el ingreso de objetos corto punzante, hebillas, correas, contundentes y armas de fuego ni pólvora.

Los aficionados deben mostrar la boleta en el primer anillo de seguridad la cual, para este cotejo, tendrán los siguientes precios: $20.000 Tribuna Alta, $30.000 Tribuna Baja y Zona VIP $50.000.



Alineación probable: Wilder Mosquera; Juan Pablo Zuluaga, Ramón Córdoba, Wilmer Díaz y Elvis González; César Carrillo, Anderson Machado, Ray Vanegas, Kevin Londoño, Juan Mezú y Jonathan Agudelo.



GUDILFREDO AVENDAÑO MÉNDEZ