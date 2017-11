Santa Fe le empató a Jaguares y lo complicó en el descenso

Una pelota en zigzag, de esas que se pasean alterando los nervios de unos y de otros, fue la que le quitó a Santa Fe la posibilidad de reencontrase con la victoria: viajó por el área mientras toda la defensa cardenal le abría camino, sin atinar a un despeje, a un puntazo, a un grito de alerta. Iban 62 minutos. Le cayó a Pablo Rojas, un delantero tan incomodó que ya nadie lo quiso marcar. Recibió solo, pateó y empató: 2-2. A Santa Fe se le fue otra vez la victoria, pero el empate no es malo.

Tal como se dio el partido, es un puntazo: Santa Fe fue visitante, jugó en la tarde, bajo el inclemente sol de Montería, contra un rival que lucha por no irse a la B y se jugó la vida, con un estadio repleto de hinchas locales que algún escándalo tuvieron que hacer, con un gol en contra empezando el partido, con la necesidad de remontar.



Remontando. Con un jugador menos desde el minuto 75 (por la expulsión de Dairon Mosquera), con cuatro minutos de reposición infernales, con el rival amenazando hasta el final, y con esa pelota traviesa que adormeció a la defensa, terminó en gol, y evitó que fueran tres puntos.



Lo que pasa es que a Santa Fe le quedó el sinsabor por el esfuerzo que hizo, por el desgaste físico que tuvo, porque tuvo el marcador a su favor y no lo pudo mantener. Y porque lleva tres partidos seguidos empatando (Tolima, Equidad y Jaguares). Para Jaguares, en cambio, fue un resultado de zozobra, porque sigue con la amenaza de la B, aunque por ahora está afuera de la zona de descenso.



El partido fue difícil desde el comienzo. La defensa cardenal entró atornillada. Javier López iba a hacer un despeje y casi hace un autogol. Provocó un tiro de esquina que nadie rechazó; hubo un remate, un rebote que dejó el arquero Castellanos, y la definición en una imperceptible posición adelantada de César Carrillo. Iban siete minutos y Santa Fe ya perdía 1-0. Y con el calor cada vez más intenso, y con mucha gente aún entrando al estadio. Los cientos que no vieron el gol en directo.



Lo sorprendente es que Santa Fe, bajo esas circunstancias, reaccionó. Empezó a correr como si lo hiciera en la altura de Bogotá, exponiendo sus restos físicos. Pero era necesario. El gol lo encontró en la forma que mejor conoce. Un tiro libre y un cabezazo del defensor Héctor Urrego. En 21 minutos el partido ya estaba igualado.

El segundo gol llegó tan rápido que los equipos apenas pudieron hacer un receso para tomar agua. Ánderson Plata debió revitalizarse con esa pausa porque emprendió un ataque veloz, se adornó con un enganche y remató con una incomodidad que no le impidió anotar el segundo gol.



Santa Fe luchó por el resultado, pero le faltaba sufrirlo. Le tocó en el resto del partido. Recibió el gol de Rojas cuando los cuerpos cansados y atornillados ya no querían ni pensar. El empate es malo para Jaguares, que pelea en el descenso; no para Santa Fe, que logró otro punto de visitante, aunque necesita encontrar el triunfo.

Síntesis



Jaguares 2–2 Santa Fe

Jaguares: Sebastián López (6); Juan Zuluaga (5), Leonardo Escorcia (6), Ramón Córdoba (5), Elvis González (6); Alexis Hinestroza (5), César Carrillo (7); Pablo Rojas (7), Juan Mezu (5), Eder Steer (5); Darwin López (6).

Cambios: Juan Sebastián Villota (6) por Alexis Hinestroza (13 ST), Kevin Londoño (S.C.) por Eder Steer (21 ST) y Víctor Zapata (S.C.) por Darwin López (41 ST).

D.T.: Hubert Bodhert.



Santa Fe: Leandro Castellanos (5); Héctor Urrego (6), Javier López (5), William Tesillo (6), Dairon Mosquera (4); Juan Daniel Roa (6), Sebastián Salazar (5), Baldomero Perlaza (6); Anderson Plata (7), Wilson Morelo (5), Juan David Valencia (6).

Cambios: Omar Pérez () por Juan David Valencia (16 ST), Daniel Buitrago (S.C.) por Wilson Morelo (26 ST) y Carlos Arboleda (S.C.) por Juan Daniel Roa (38 ST).

D.T.: Gregorio Pérez.



Goles: César Carrillo (8 PT) y Pablo Rojas (18 ST) para Jaguares . Héctor Urrego (21 PT) y Anderson Plata (27 PT) para Santa Fe.



Amonestados: Dairon Mosquera (4 ST, 30 ST), Leandro Castellanos (7 ST) y Anderson Plata (42 ST), en Santa Fe.



Expulsados: Dairon Mosquera (30 ST), de Santa Fe.



Figura: Pablo Rojas (7).



Estadio: Jaraguay.



Asistencia: 12 mil espectadores aproximadamente.



Partido: intenso.



Árbitro: Gustavo González (5).



