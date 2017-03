Jaguares sigue con su buena racha: venció 1-2 a Junior

Otra vez las dudas y las inconsistencias volvieron a acechar al Junior, que nunca había perdido ante Jaguares, pero hizo un partido decepcionante y este sábado cayó 2-1 en el estadio Roberto Meléndez ante el conjunto cordobés que sigue alejándose del descenso. Reaparecieron los fantasmas que hace unas fechas habían dejado en la cuerda floja al técnico Alberto Gamero, que una vez más vuelve a ver peligrar su puesto.



Junior intentó hasta el final evitar la derrota, pero esto no le alcanzó ante un Jaguares que lo superó ampliamente en el primer tiempo y que en el segundo, cuando se resguardó en su zona, controló los desordenados embates rojiblancos.



El local terminó jugando con tres delanteros: Ovelar, Cuesta y Rangel y con una sola y desesperada fórmula para intentar llegar al empate: el juego aéreo, la cual resultó infructuosa.



El visitante se adueñó del encuentro desde el pitazo inicial y en el minuto 7 se puso en ventaja a través de Kevin Londoño. La jugada provino de un cruce de Juan José Mezú que Andrés Felipe Correa falló en su intento por despejar quedando la pelota servida para Londoño que definió sin problemas frente a Viera.



Jaguares mantuvo su intensidad en el juego y en el minuto 11 pudo marcar el segundo tras un tiro libre ejecutado por Mezú que se estrelló en el horizontal.

Cada vez que Jaguares atacaba llegaba con peligro a predios de Junior, cuyos jugadores veían jugar a su rival. La pasividad era el común denominador en el equipo tiburón, mientras que los cordobeses, con orden en el fondo, buen manejo de pelota y salidas rápidas complicaban a los locales.



Junior tuvo apenas chispazos. Una con Aponzá, quien ganó el fondo y buscó a Ovelar, pero este fue anticipado por la defensa de Jaguares. Otra con Jarlan Barrera, quien recibió libre de marca dentro del área, pero su disparo lo interceptó un rival.

El mejor hombre de Jaguares: Juan José Mezú, volvió a inquietar en el 29 con una maniobra individual que terminó con un derechazo que se fue desviado.



Para la segunda parte, el técnico del Junior, Alberto Gamero, envió a la cancha a Johnatan Estrada y a Bernardo Cuesta y excluyó a Enrique Serje y a Édinson Toloza.



Estrada entró participativo al juego, pidiendo la pelota, intentando asociarse con Jarlan Barrera, pero nuevamente Junior se vio sorprendido con otro gol de Jaguares, a través de Darwin López, quien se dio vuelta sobre la media luna y soltó un fuerte derechazo que no vio Viera.



Junior descontó en el minuto 11 tras un cabezazo de Roberto Ovelar a centro desde la derecha de Lewis Ochoa. Allí revivieron las esperanzas rojiblancas para igualar y pasar de largo en el marcador. Y opciones tuvo, con Estrada, quien remató desviado, y con Aponzá, que también la tiró afuera.



La más importante de Jaguares en el complemento fue un remate de César Carrillo que se estrelló en el palo. En Junior, James Sánchez también puso a volar con un disparo bien colocado al arquero Wílder Mosquera.



En Junior entró Rangel y la orden fue tirar la pelota al ollazo. Así, por poco llega el empate a través de Jonathan Ávila, quien capturó un rebote, pero increíblemente le pegó sin dirección. Allí prácticamente murieron las esperanzas del local de rescatar un punto.



Cuando las aguas se habían calmado un poco en Junior, tras el triunfo 3-0 sobre Once Caldas, esta nueva derrota como local vuelve a encender las alarmas. El equipo de Gamero no arranca y la paciencia ya se está agotando.



Síntesis

Junior 1-2 Jaguares



Junior: Sebastián Viera (5); Lewis Ochoa (6), Andrés Correa (5), Jonathan Ávila (5), Alexis Pérez (6); Enrique Serje (5), James Sánchez (5), Jarlan Barrera (6), Robinson Aponzá (5), Édinson Toloza (5); Roberto Ovelar (6). DT: Alberto Gamero



Jaguares: Wílder Mosquera (6); Juan Zuluaga (6), Wílmer Díaz (6), Ramón Córdoba (6), Edwin Ávila (6); Cristian Restrepo (6), Kevin Londoño (7), César Carrillo (7), Juan Mezú (8); Ray Vanegas (6), Darwin López (7). DT: Hubert Bodhert



Cambios: Johnatan Estrada (6) por Serje (1 st), Bernardo Cuesta (5) por Toloza (1 st), Michael Rangel por Barrera (30 st).



Cambios: David Contreras (6) por Vanegas (12 st), Ricardo Steer por López (24 st), Harold Rivera por Mezú (37 st).



Goles: Londoño (7 pt), López (8 st).



Amonestados: Barrera (4 st), Ávila (29 st)



Goles: Junior: Ovelar (11 st)



Amonestados: Ávila (16 st), Córdoba (25 st), Zuluaga (38 st).



Figura: Mezú (8)



Estadio: Roberto Meléndez



Asistencia: 11.645 espectadores



Taquilla: $146.180.000



Árbitro: Edilson Ariza (6)



Partido: Aceptable



Manuel Ortega Ponce

Barranquilla