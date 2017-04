Jaguares cede terreno en casa, empató 1-1 frente a Patriotas

En Montería, Jaguares y Patriotas empataron a un gol en el estadio Jaraguay. Los locales no pudieron sacarse la mala racha contra el equipo boyacense al cual no han podido vencer desde su ascenso a primera división. Darwin López anotó para Jaguares y el mexicano Uvaldo Luna para Patriotas.

Buena intensidad tuvo el encuentro desde los primeros minutos, Jaguares a los 4 minutos anotó el primer tanto por medio de Darwin López, pero el juez invalidó la jugada por un supuesto fuera de lugar que no existió. Minutos después, el mismo delantero tuvo una jugada solo frente al arquero de Patriotas pero el remate salió desviado.



Los boyacenses respondieron con dos llegadas, la más peligrosa al minuto 16 en un remate que impactó el palo del arco defendido por Wilder Mosquera. A los 35 minutos llegó el gol de Jaguares luego de un cambio de frente con mucha precisión de Harold Rivera hacia Londoño, que hizo el pase el centro para que Darwin López defina sin problemas. El primer tiempo terminó con dos remates de Patriotas que pasaron muy cerca del arco del local.



Para la etapa complementaria el equipo visitante salió con más disposición que fue premiada al minuto 51 por medio del mexicano Uvaldo Luna, que aprovechó la desconcentración del equipo sinuano en una jugada que se cobró a riesgo para empatar el partido.



Jaguares tuvo una clara al minuto 72, luego de un remate de David Contreras que pasó muy cerca del palo izquierdo del arquero de Patriotas, a partir de esa jugada el partido se abrió un poco y el equipo local encontró espacios para atacar a su rival, que en jugadas de contragolpe se acercaban con algo de peligro.



Con este resultado el equipo cordobés suma 23 puntos en la tabla de la liga y se mantiene parcialmente entre el grupo de los ocho, en el tema del descenso sigue comprometido junto a Tigres, América, Cortuluá y Bucaramanga. La próxima fecha los 'felinos' visitarán al Deportivo Cali en el estadio Palmaseca.

Síntesis:

Asistencia: 2 mil espectadores aproximadamente.



Árbitro: Carlos Mario Herrera (8)



Jaguares: Wílder Mosquera (6) Juan Zuluaga (5), Ramón Córdoba (6), Wilmer Díaz (6), Elvis González (6); Kevin Londoño (5), César Carrillo(6), Cristian Restrepo (5), Juan José Mezú (5), Harold Rivera(5) y Darwin López(6).



D.T.: Hubert Bodhert.



Goles: Darwin López (36 min).



Amarillas: Cristian Restrepo ( 25 seg), Wilmer Díaz (45 min).



Expulsados: No hubo.



Cambios: Esneyder Mena por Elvis González (57 min) David Contreras por Cristian Restrepo (65 min), Jhonatan Acosta por Harold Rivera (78 min).



Patriotas : Álvaro Villete (6), Jesús Murillo (7), Danilo Arboleda(6), Óscar Cabezas(5), Nicolás Carreño (5), Larry Vásquez (7), Raúl Loaiza (6), Omar Vásquez (6), Mauricio Gómez(5), Uvaldo Luna(8), César Valoyes (6).



D.T: Diego Corredor



Goles: Uvaldo Luna (51 min).



Amarillas: No hubo



Expulsados: No hubo



Cambios: Carlos Rodríguez por Mauricio Gómez (57 min), Julián Pretelt por Omar Vásquez (78 min), Edis Ibarguen por César Valoyes (87 min).



Figura : Uvaldo Luna (8).



Gudilfredo Avendaño Méndez

Para EL TIEMPO

Montería