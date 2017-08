Atlético Nacional sigue sumando de visitante: 0-1 derrotó a Jaguares

Nacional llegó a Montería a demostrar su jerarquía. El cuadro paisa se llevó el triunfo por la mínima del Estadio Jaraguay en una tarde de mucho sol. Los ´felinos’ no supieron descifrar el juego y después de la anotación bajaron los brazos y no tuvieron más ideas. El conjunto sinuano sigue en puestos directos de descenso y a pesar que no juega mal, la situación ya preocupa a sus hinchas.



La primera jugada relevante del partido fue un gol anulado a Nacional a los 15 minutos por fuera de lugar de Mosquera, pero la más clara, fue para Jaguares que tuvo una aproximación con un fuerte remate cruzado a ras de suelo por parte de Kevin Londoño.

Nacional respondió a los 20 minutos con un remate englobado de Macnelly Torres que pasó cerca y terminó pegando en la parte exterior de la portería. Diez minutos más tarde, un tiro mordido de Dayro Moreno cruzó con peligro el arco de Sebastián López.



En los diez minutos finales de la parte inicial, Jaguares trataba de juntar sus hombres de ataque para lograr generar ocasiones de peligro, Carillo lo intentaba con remates al bode de área pero salían desviados.

El primer tiempo dejó un partido con muy pocas opciones de gol y dos equipos que se veían desgastados físicamente por la alta temperatura que hacía en la ciudad de Montería.



En la complementaria llegó el gol, primero los ‘felinos’ logran una buena jugada luego de una sucesión de toques, la pelota que termina con un remate de Kevin Londoño que explotó en la manos de Armani. Enseguida a esa aproximación, llegó la anotación de Nacional luego de una jugada de mucho talento al borde del área con caño incluido de Andrés Rentería que definió frente al arquero López.



Nacional aprovechó el gol para venirse encima de los locales, a los 58 Dayro Moreno pierde un mano a mano frente al arquero de Jaguares, la bola terminó en el tiro de esquina. Al mismo jugador le anularon una jugada de gol en el minuto 69 por fuera de lugar. Mientras que, el equipo de casa no encontraba los espacios para llegar al arco verdolaga.

Termina el partido. Con gol de Andrés Rentería el verde se trae los tres puntos de Montería. #VamosNacional pic.twitter.com/qUIQdu1f8H — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 13 de agosto de 2017

El cuadro dirigido por Hubert Bodhert intentaba de todas las maneras, y al minuto 80 en pelota quieta terminó en cabezazo de Ramón Córdoba que sacó al tiro de esquina el arquero Armani.



Los minutos finales mostraron un Jaguares que se fue con todo y Nacional que aprovechaba los espacios dejados por su rival para contragolpear, al final, el resultado se lo llevó el equipo paisa que mostró su jerarquía frente a Jaguares, de 7 juegos en primera todos han sido a su favor.



Con este resultado Jaguares quedó en los puestos de abajo de la tabla de la Liga Águila con 6 puntos en 7 partidos, promedio que no le ayuda a salir del puesto 19 en la tabla del descenso a pesar de estar cerca de América. En la próxima fecha tendrá un duro reto frente Millonarios en el estadio El Campín.

Síntesis:

Jaguares: Sebastián López (6) Juan Zuluaga (5), Ramón Córdoba(5), Leonardo Escorcia (5), Elvis González (4) Alexis Hinestroza(5), César Carrillo(5), Kevin Londoño(6), Juan Villota(6) Pablo Rojas(4) Ray Vanegas(4).

D.T.: Hubert Bodhert.



Goles: No Hubo.



Amarillas: Jhon Fredy Salazar (63min), Sebastián Villota (65min), Jesús Arrieta (83min)



Expulsados: No Hubo.



Cambios: Cristian Restrepo por Ray Vanegas (44min), John Fredy Salazar por Alexis Hinestroza (58 min), Jesús Arrieta por Pablo Rojas (75min).



Nacional: Franco Armani (6), Daniel Bocanegra(6), Carlos Cuesta(6), Alexis Henríquez(7), Felipe Aguilar(6), Gorka Elustondo (5), Raúl Loaiza(6), Macnelly Torres(5), Jhon Mosquera (5), Andrés Rentería (7), Dayro Moreno (5) .

D.T.: Juan Manuel Lillo.



Goles: Andrés Rentería (53min).



Amarillas: Raúl Loaiza (32min), Franco Armani (81min), Alexis Henríquez (86min).



Cambios: Jaisson Steven Lucumí por Daniel Bocanegra (46 min), Aldo Leao Ramírez por Raúl Loaiza (66 min), Juan Pablo Nieto por Gorka Elustondo (88min).



Figura: Andrés Rentería (7).



Estadio: Jaraguay de Montería.



Asistencia: 9 mil espectadores aproximadamente.



Árbitro: Hervin Otero (7).







GUDILFREDO AVENDAÑO MÉNDEZ

Para EL TIEMPO

Montería