Huila venció 2-0 a América y lo complica en el descenso

Desde el minuto 5 estaba Huila sobre los predios del arquero Carlos bejarano, quien controló una pelota que pegó accidentalmente en la mano de su compañero Farías.



En el 9 el buen portero rojo salvó la primera clara opción de gol del partido, un cabezazo al piso de Almirón, que de puro reflejo sacó y la envió por encima del travesaño.

La respuesta del América llegó al minuto 15, una gran jugada que inventó Martínez Borja, quien se asoció con Vélez y en doble remate salvó su puerta Breiner Castillo.



De nuevo al minuto 26 tuvo que exigirse Bejarano, seguro para atajar el potente tiro libre de Robles y afortunado al ver que en el rebote Duarte envió la pelota afuera.



Para el segundo tiempo, América se veía más fuerte, pero fue el local quien se fue arriba en el marcador, en una jugada en la que falla en la marca Jarol Martínez y Almirón aparece para solar un remate fuerte y arriba.



El gol fortaleció al local, que se hizo dueño del balón y empezó a jugar con la premura del América, que no encontraba caminos hacia el arco de Castillo.



El dominio, sin embargo, no se tradujo en oportunidades de gol para el Huila, que encontró en un penalti su mejor opción. De nuevo falló el zaguero Mosquera en el rojo, pero en el cobro de Ricaurte, con algo de displicencia, Bejarano atajó sin demasiada exigencia. Fue tan evidente el error del cobrador, que el técnico Jorge Vivaldo lo reemplazó por un chico de 15 años de edad.



Al minuto 82 llegaría la otra opción clara del local, que también terminó en gol: un centro que trata de cortar Bejarano y se queda corto, le queda a Almirón y él, sin que nadie le haga sombra, define con el arco libre.



En el 86 pudo descontar América, pero Castañeda desperdició el buen pase que desde el medio le puso Arboleda.



La pobre tarde de Jarol Martínez se completó con una tarjeta roja por supuesta falta con Amaya, que no existió.



El triunfo reconforta al local mientras condena al América, que se compromete más con el descenso.



Redacción Futbolred