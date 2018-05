Huila, semifinalista; eliminó a Patriotas en los penaltis

En un partido cerrado como se advertía por todo lo que se jugaban ambos equipos, Huila y Patriotas igualaron 0/0 en el tiempo reglamentario y solamente una noche inspirada del joven nariñense Geovani Banguera terminó dandole el tiquete a la fase semifinal al cuadro opita, un Banguera que se ha convertido en uno de los referentes de la gran campaña del cuadro de Craviotto.

La visita tuvo tramos importantes del partido donde manejó los ritmos del partido a través de un gran motor en zona de volantes como Carlos Mosquera que fue el surtidor de balones para Echavarria uno de los hombres más acuciosos del equipo de Diego Corredor.



Incluso la opción más clara la genero el visitante a los 16 minutos en una mala entrega del Ordoñez que provecho Rivas y casi terina anidando el balón en la raíz del poste izquierdo del cuadro huilense.



El cuadro boyacense no tuvo hoy en Iván Rivas el hombre destacado de otras tardes, pero en la noche de este sábado apareció otro baluarte fundamental como Felipe Ávila, joven volante que se tragó la cancha hasta el final del partido.



El trámite del compromiso fue el reflejo fiel de lo que han hecho los dos equipos a lo largo del campeonato; al final el cuadro huilense se quedó con el tiquete gracias a la gran noche del golero Banguera, un hombre que pese a sus escasos 22 años se ha convertido en una ficha clave para el sorprendente Atlético Huila.

Geovanni Banguera, arquero de Huila. Foto: Tomado de Atlético Huila

El segundo tiempo fue un fiel reflejo de la primera parte. Claro que el local adelantó líneas, tomo posesión de la pelota, abrió la cancha y balones desde los costados comenzó a generar riesgo es predios del golero Diego Martínez.



Dos balones de Omar Duarte, uno a la raíz del poste derecho y otro balón en el travesaño pudieron haber clarificado el partido para el local pero al final el 0/0 fue el más justo premio para dos equipos que lo entregaron todo.



La lotería de los disiparos desde el punto penalti al final favoreció al local que tuvo un gigante Banguera que detuvo los disparos de Álvarez, Rendón y Malagon para adelantar las fiestas del San Pedro en el Huila. Hoy el retumbar de tamboras advierten que el Huiña está en semifinal y que al frente tendrá a un Nacional que no la tendrá



grácil frente a un equipo que pese a las vicisitudes le ha mostrado al país que los equipos no se arman con nombres sino con hombres llenos de ganas y ambicion y eso le sobra los dirigidos por Nestor Craviotto. El campin albergará el duelo de semifinal en fecha por confirmar aunque tentativamente se han fijado las fechas del 30 o 31 de mayo, asi lo advirtió el presidente de la institución Juan Carlos Patarroyo.

Síntesis

Atlético Huila 0/0 Patriotas ( penaltis 3/1)



Atlético Huila: Geovanni Banguera (8), Elvis Perlaza(6), Andrés Felipe Correa(6), Eddie Segura(6), Carlos Andrés Ramírez(6); Ronaldo Tavera(6), Michael Ordoñez(6); Jorge Ramos(6), Mayer Candelo (6), Edward López(6) y Omar Duarte(6).

D.T.: Néstor Craviotto.



Patriotas: Diego Martínez(6); Santiago Roa(6), Jerson Malagón(6), Nicolás Palacios(6), Miller Mosquera(6), Julián Buitrago(6), Andrés Ávila(7), Iván Rivas(6), Omar Pérez(6); Carlos Mosquera(6) y Cristian Echavarría(6).

D.T.: Diego Corredor.



Partido: Bueno



Cambios en Huila: Diego Gómez (6) por Jorge Ramos (13S),José Leudo(6) por Mayer Candelo (13ST), Andrés Amaya por Ronaldo Tavera (44T)



Cambios en Patriotas: John Velásquez (6) por Cirstian Echavarria (15 ST), Diego Álvarez por Omar Pérez (35ST),Kevin Rendón por Carlos Mosquera (46ST)



Goles de Huila: No hubo



Goles de Patriotas: No hubo



Amonestados en Huila: Andres Correa, Ronaldo Tavera, Michael Ordoñez ,Elvis Perlaza



Penaltis de Huila: Carlos Andrés Ramírez, Eduard Lopez y Michael Ordoñez



Penaltis de Patriotas: John Velasquez



Fallaron: Diego Álvarez, Jerson Malagon y Kevin Rendón



Amonestados en Patriotas: Nicolás Palacios y Miller Mosquera.



Expulsados: no hubo.



Figura: Banguera (8)



Estadio: Guillermo Plazas Alcid.



Asistencia: 2000 aficionados



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Andres Rojas (6)









JOSÉ DIEGO CARDOZA SÁNCHEZ

Para EL TIEMPO

Neiva