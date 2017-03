Atlético Huila le ganó el clásico a Tolima y salió del último lugar

Después de una sequía de más de tres años sin ganarle a su rival de patio, el cuadro huilense se sacudió de su racha perdedora y mostrando cierta mejoría en su producción futbolística, superó al Tolima, en una victoria que le permitió mejorar su posición en la tabla general y de paso aumentar la diferencia en la temida tabla del descenso con rivales como Tigres, América y Jaguares los más comprometidos con la perdida de la categoría.

Huila que venía de una semana prolongada y marcada por las preocupaciones luego de la derrota en el Murillo Toro la jornada anterior, mostró en su casa una actitud distinta, fue más vertical, estuvo concentrado en la marca y aunque volvió a fallar en la definición, el gol solitario de Duarte le alcanzó esta vez para para quedarse con los tres puntos.



En el desarrollo del partido el onceno dirigido por el profesor Vivaldo que contó en el banco con la asistencia de su compatriota Cristian Galvan lució más pausado en el último cuarto de cancha he hilvanó con mayor precisión varias jugadas que debieron haber terminado en el fondo de la red del pórtico defendido por el paraguayo Joel Silva pero de manera increíble las dilapido el delantero Cristian Canga.



Para destacar en los locales la actuación del volante Andrés Ricaurte sin lugar a dudas el mejor de la cancha a lo largo del partido. Descargado de tantas funciones en marca, el volante paisa se echó el equipo al hombro y fue en un alto porcentaje el responsable de una victoria que cayó como un bálsamo para todo el grupo de jugadores.



La visita no fue clara y aunque en algunos pasajes del partido manejó al pelota, careció que profundidad y salvo un remate de Sebastián Villa a ras de piso que controlo el golero Banguera, durante el trámite del partido sus delanteros fueron bien controlados por la zona de volantes y la defensa del equipo huilense. Tanto así que su principal hombre en el juego anterior, Marco Pérez no apareció en toda la tarde.



El único que trató de salvar las cosas y que le dio movilidad al equipo pero no encontró respaldo fue el paisa Cleider Alzate. Extraña demasiado el Tolima a su goleador Ángelo Rodríguez y a su armador Santiago Monotoya.



Para el complemento y tratando de darle mayor explosión al último cuatro de cancha el técnico Quintabani le dio paso a Jader Obrian, pero salvo algunas incursiones por velocidad por banda derecha, también se fue diluyendo poco a poco.



Mejoró el Huila y al final pudo haber ganado más largo, pero lo importante ante tanta presión era la suma de los tres puntos. Su próximo rival será Jaguares.



Síntesis:

Atlético Huila 1 / 0 Deportes Tolima



Atlético Huila: Geovanni Banguera (6); Elvis Perlaza (6), John Lozano (6), Yossimar Quiñones (6), Marvin Vallecilla (6); Ronaldo Tavera (6),Carlos Julio Robles (7), Andrés Ricaurte;(7), Jorge Ramos(6), Omar Duarte(6), Cristian Canga(6). D.T.: Jorge Vivaldo.



Tolima: Joel Silva (6); Avimiled Rivas (6), Fainer Torijano(6), Luis Felipe Cardoza(6), Danobis Banguero(6); Luis Paz(6), Carlos Rentería(5),Cleider Alzate (7),Sebastián Villa (5). D.T: Oscar Héctor Quintabani



Cambios en Huila: Jorge Andrés Betancurt por Omar Duarte ( 23 ST), Eduard Gutiérrez por Yossimar Quiñones (29ST), Emiliano Mendez por Andres Ricaurte (39S)



Cambios en Tolima: Jader Obrian (6) por Carlos Renteria (1ST)



Goles Huila: Ómar Duarte (20PT)



Goles Tolima: No hubo



Amonestados en Huila: Elvis Perlaza, Yosimar Quiñones, Jorge Ramos, Carlos Julio Robles, Ronaldo Tavera.



Amonestados en Tolima: Avimiled Rivas



Expulsados: No hubo



Figura: Andrés Ricaurte (7)



Estadio: Guillermo Plazas Alcid.



Partido: Aceptable



Asistencia: 500 espectadores



Taquilla: No suministrada



Árbitro: Nolberto Ararat (7)



JOSE DIEGO CARDOZA SANCHEZ

Para El Tiempo

Neiva