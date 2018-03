Volvió el fútbol al Guillermo Plazas Alcid: Huila 2-0 Patriotas 

Jugando bien y brindando espectáculo el Atlético Huila superó en su regreso a Neiva 2-0 a un aguerrido y difícil Patriotas que mostró este domingo pese a la derrota.



Partido tácticamente muy bien jugado por ambos equipos, muy bien planteados por los dos técnicos y donde el equívoco perdería el compromiso. Por eso, fueron pocas las opciones en predios de los arqueros Diego Martínez en la visita y Geovanni Banguera en los locales.

Los dos mostraron seriedad a lo largo de los 90 minutos y reafirmaron el buen fútbol exhibido en estas 10 jornadas de la Liga.



En los locales debutó Mayer Cándelo y en los 45 minutos que actuó mostró que su experiencia será fundamental para aportarle a un equipo que sin grandes figuras y con una nómina austera hoy ocupa la quinta posición de la Liga en Colombia.

Con un partido bien jugado pero en mitad de cancha y sin riesgos para las porterías terminó la primera parte.



Para el complemento el técnico Craviotto que le dio una lectura perfecta al compromiso excluyó a Candeló y le dio paso al antiqueño Juan David Rodríguez. Cuando el cronometro marcaba apenas 24 segundos del complemento el volante Michael Ordoñez con un remate casi de mitad de cancha sorprendió el golero de la visita; anidó el balón en el fondo de la red y puso a celebrar a los casi 2000 espectadores que volvieron a vivir la fiesta del fútbol en casa.



Fue fundamental el ingreso de Juan David Rodríguez para ganar la mitad de la cancha y controlar las arremetidas del visitante que a través del argentino Omar Pérez



Siempre buscó permear una muy bien parada defensa liderada por Perlaza, Correa, Segura y Ramirez. Un cuarteto que nunca ha desentonado después del primer partido cuando se cayó frente al Medellín 3/0 en el Atanasio en el inicio del campeonato.

El segundo de la noche llegó a los 21 del segundo tiempo en una fórmula que ya la tiene patentada el cuadro opita. Desdoblamiento de Perlaza por banda derecha el centro al segundo poste y el cucuteño Omar Duarte que se levanta para anotar de cabeza su cuarto gol en el actual semestre. Este es un equipo motivado, en el que todos



corren porque esa es la premisa del técnico, uno solo que deje de correr nos revienta a todos. En la visita poco por cuestionarle, pues fue fiel a su filosofía de tratar bien la pelota y atacar al rival por bandas; simplemente hoy el equipo del profesor Corredor perdió porque se encontró con el rival inspirado que no cree en nadie y que a parte de los resultados está jugando buen fútbol de local o visitante.



Al final dos cabezazos de Omar Perez e Iván Rivas fueron bien controlados por el golero Banguera que aunque no tuvo mucho trabajo en las pocas que fue exigido respondió.



Alista ahora el profesor Craviotto a su equipo para visitar en mitad de semana al Nacional en el Atanasio muy seguramente con un módulo similar al planteado en la victoria 0/1 frente al Santa Fe en Bogotá. Por su parte Patriotas espera la visita de Chicó en el estadio la Independencia de Tunja.

Síntesis

Atlético Huila 2 / 0 Pariotas



Atlético Huila: Giovanni Banguera (7); Elvis Perlaza (7), Andrés Correa (7), Eddie Segura (7), Carlos Ramírez (7); Diego Gómez (6), Ronaldo Tavera (6), Michael Ordoñez (7), Edward López (7), Mayer Candelo (6); Omar Duarte (7).

D.T.: Néstor Craviotto.



Patriotas: Diego Martínez (6); Santiago Roa (6), Jerson Malagón (6), Davinson Monsalve (6), Federico Arbeláez (6); Nicolas Palacios (6),Andrés Ávila (6), Iván Rivas (6), Omar Perez (6); Carlos Mosquera (6) y Mario Álvarez (6)

D.T.: Diego Corredor.



Partido: Bueno Goles de Huila: Michael Ordoñez (1 ST), Omar Duarte (21 ST)



Goles de Patriotas: No hubo



Amonestados en Huila: Diego Gómez y Andrés Felipe Correa.



Amonestados en Patriotas: Nicolás Palacios y Santiago Roa



Cambios en Huila: Juan David Rodríguez (6) por Mayer Cándelo ( 1ST), Andrés Amaya por Diego Gómez (28ST), José David Leudo por Omar Duarte (40ST)



Cambios en Patriotas: John Velásquez (5)por andes Ávila (15ST), Kevin Rendón por Santiago Roa ( 27 ST), Ezequiel Benavidez por Mario Álvarez (38ST)



Expulsados: No hubo



Figura: Michael Ordoñez (7)



Estadio: Guillermo Plazas Alcid



Asistencia: 2000



Taquilla no fue suministrada



Árbitro: Alexander Ospina (7)



José Diego Cardoza Sánchez

Para EL TIEMPO

Neiva