Huila ganó 1-0 a Tigres, no le alcanzó para ingresar a cuadrangulares

Con un gol del central Andrés Felipe Correa el cuadro huilense superó 1/0 a Tigres en el cierre del torneo, pero no le alcanzó para meterse en el grupo de los ocho. Los locales que matemáticamente aún tenían posibilidades de lograr el cupo, buscaron desde el minuto inicial la victoria y fueron los amplios dominadores del partido, aunque las opciones nos fueron tan claras en predios del golero Cesar Giraldo.

La más clara llego tan solo al minuto 23 gracias a un cabezazo del cartagenero Jorge ramos que se fue arriba buscando el ángulo superior izquierdo del pórtico visitante. Tigres por su parte era muy timorato a la hora de pasar a terrenos del Huila y su volumen de ataque era muy pobre pese a la movilidad de Diego Gómez y Santiago García sus hombres más acuciosos en zonal delantera.



Aunque mejoró en las últimas fechas, el Tigres de la última fecha dejó una imagen muy pobre y salvo contadas excepciones, entiende uno porque perdió la categoría. Es demasiado liviano en todas su líneas, tal vez la falta de experiencia pesó y por ello el resultado final.

El primero y el único gol de la tarde, llegó al minuto 32 del primer tiempo a través del central Correa que capitalizó un cobro del volante Andrés Ricaurte, tras una falta sobre el lateral Perlaza.



Huila siguió buscando ampliar el marcador, pero no fue claro en el último cuaro cancha. Así se agotó la primera parte. Para el complemento el técnico Craviotto quiso asegurar la zona de volantes con el ingreso de Ronaldo Tavera al lado de Robles, pero su aporte fue poco.



Por su parte el técnico Bodmer excluyó delantero por delantero, envió al campo de juego a Arley Bonilla y mandó a los camerinos a Santiago García.

Finaliza nuestra participación en Liga Águila 2017. Gracias Tigres por el corazón y la garra que dejaron en cada cancha. Volveremos a primera. #SomosTigres pic.twitter.com/Q8DUAgTgFV — Tigres Fútbol Club (@TigresFCCol) 18 de noviembre de 2017

Tampoco el cambio en la visita surtió lo esperado. Claro que para ser justos los primeros 20 minutos del complemento el cuadro bogotano se apoderó de la pelota y del campo de juego pero su fútbol fue insulso, poco trascendente y el golero Castillo se convirtió en un espectador más.



Con más pena que gloria terminó la Liga II el Huila que tuvo en las últimas tres jornadas opciones claras de clasificarse, pero al que no le alcanzó, una vez más los opitas vieron como los puntos cedidos como local les apearon de la fiesta de fin de año.



No son buenos los números del profesor Craviotto que deberá desde ahora estructurar el equipo para la próxima temporada como quiera que será uno de los equipos que arrancará comprometido con la tabla del descenso.

Síntesis

Atlético Huila: Breiner Castillo(6), Elvis Perlaza(6),Andrés Felipe Correa (6) Eddie Segura(6), Carlos Andrés Ramírez(5), Andrés Ricaurte(6), Carlos Julio Robles(6); Jorge Ramos(5),Mateo Figoli(5), Sergio Almirón (5), Omar Duarte(5).

D.T: Néstor Cravioto



Tigres: Cesar Giraldo(5);Santiago Roa(6), Jorge Lozano(6)Gerson Malagon(5), Ángel Bonilla(5);Carlos Rua(6), Iván Rivas(6), Harrison Mancilla(6), Nicolás Roa(6); Diego Gómez(6),Santiago Giraldo(6).

D.T:Jhon Jairo Bodmer



Partido: Regular



Goles en Huila: Andrés Felipe Correa ()



Goles Tigres: No hubo



Amonestados en Huila: Mateo Figoli, Ronaldo Tavera y Andres Felipe Correa



Amonestados en Tigres: Harrison Mancilla, Arley Bonilla.



Cambios en Huila: Ronald Tavera (5) por Sergio Almiron (1ST), Yefferson Bedoya (5) por Mateo Figoli (17ST), Jean Carlos Pestaña por Jorge Ramos (35ST)



Cambios en Tigres: Arley Bonilla(5) por Santiago Garcia (5ST), Feliper Avila por Harrison Mancilla (26 ST)



Figura: Andrés Felipe Correa (6)



Expulsado: No hubo



Arbitro: Diego Escalante (6)



Estadio: Plazas Alcid



Asistencia: 200 espectadores



Taquilla: No suministrada







José Diego Cardoza Sánchez

Para EL TIEMPO

Neiva