Bodhert, un salvador que quiere semifinal de la Liga

Cuando Húbert Bodhert llegó al Once Caldas, a comienzos de este año, el descenso era una amenaza real: apenas estaba tres puntos por encima de Huila, Boyacá Chicó y Leones. Este era un panorama terrible para un equipo que logró ganar la Copa Libertadores en 2004, que estuvo a un cobro de ser campeón intercontinental y que, en torneos cortos, consiguió sus tres estrellas (2003-I, 2009-I y 2010-II).

Tal como lo había hecho en Jaguares, Bodhert se planteó una manera de luchar por evitar el descenso: dejar de lado esa tabla y apuntarles a otros objetivos. Once Caldas se metió entre los ocho, le lleva ahora 14 puntos a Chicó y 17 a Leones en el promedio y está cerca de pasar a la semifinal de la Liga: necesita sostener la ventaja de 1-0 que sacó frente al Tolima, el domingo pasado. Se encontrarán de nuevo esta tarde (5:15 p. m., en Ibagué, con transmisión del canal RCN).



“Cuando me hablaron de descenso fuimos claros: era y es una realidad. Pero nuestro objetivo era clasificar al equipo. Con los directivos quedamos en que íbamos a tratar de tener el equipo entre los nueve primeros. Visualizamos que, si conseguíamos la clasificación, iba a ser así, peleando por ser séptimo, octavo”, explicó Bodhert a EL TIEMPO.



Lo que no esperaban ni Bodhert ni los hinchas del Once era el comienzo de la campaña: hasta la séptima fecha fue líder. Luego tuvo un bajón y al final acabó clasificando tal y como lo planteó Bodhert: octavo, con sufrimiento y con una derrota 4-1 frente a Alianza Petrolera que le sirvió al técnico para apretar tuercas.



“Todavía nos sentimos en deuda en algunas situaciones. Hemos tenido deficiencias enormes en defensa, por el calendario no hemos tenido mucho tiempo para trabajar en cancha. Pero en general, lo que hemos logrado es un premio para lo que hemos hecho en el semestre”, agregó Bodhert, un cartagenero de 46 años que debe su apellido a un bisabuelo de origen alemán que llegó a trabajar a las minas del Chocó.



Su padre nació en Quibdó, se crio en Medellín y se estableció en Cartagena.

Se retiró muy joven del fútbol, tras probar suerte en las selecciones de Bolívar y en El Cóndor. Y no solo se hizo especialista en evitar descensos, sino también en pelear ascensos, en ambos casos, con pocos recursos. En 2004, con su primer equipo, Expreso Rojo, que por entonces jugaba en Cartagena, llegó hasta los cuadrangulares semifinales. Y luego, en 2008, devolvió al otro equipo de la ciudad, Real Cartagena, a la primera división. El año pasado salvó a Jaguares del descenso y lo clasificó a la Copa Suramericana, por primera vez en su historia. Y ahora volvió a meter al Once Caldas a las fases finales de la Liga después de cuatro torneos terribles, que lo arrastraron a la zona de descenso.



“La clave es la pasión con la que uno trabaja, eso es lo primero. Lo otro es que tenemos un gran grupo de trabajo, un buen grupo de jugadores y un buen cuerpo técnico. Quizás nos faltan muchas cosas, no somos perfectos. Somos gente que echa para adelante, con una gran disposición. Acá, en Once Caldas, hay más exigencia y presión que en otros equipos en los que estuve, pero la situación es casi la misma: no hay tantos recursos para tener lo que quieres”, explicó.



La última final del Once Caldas fue en 2011-II, frente a Junior. Ahora, Bodhert quiere dar un paso más para que en Manizales sigan soñando a lo grande.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

En Twitter: @josasc