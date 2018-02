Así se jugarán las fechas 2 y 3 de la Liga colombiana

La Dimayor dio a conocer este viernes, la programación de las fechas 2 y 3 de la Liga. La segunda jornada se disputará entre el viernes 9 de febrero y el domingo 11 de febrero. La tres, entre el 13 y 15 de febrero.

Fecha 2

Viernes 9 de febrero

Envigado F.C. vs. Rionegro Águilas

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: WIN Sports.

Sábado 10 de febrero

Atl. Huila vs. Dep. Cali

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: WIN Sports



A. Petrolera vs. Leones F.C.

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: WIN Sports



América vs. Dep. Tolima

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: RCN



Atl. Nacional vs. Santa Fe

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: WIN Sports.

Domingo 11 de febrero

Boyacá Chicó vs. Ind. Medellín

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: WIN Sports



Jaguares F.C. vs. La Equidad

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Armando Tuirán Paternina

Televisión: WIN Sports



Millonarios vs. Patriotas F.C.

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: RCN



Atl. Bucaramanga vs. Once Caldas

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: WIN Sports



Dep. Pasto vs. Junior

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: La Libertad

Televisión: WIN Sports

Fecha 3

13 de febrero

Rionegro Aguilas vs. Atl. Huila

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: WIN Sports



Dep. Tolima – A. Petrolera

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: WIN Sports

14 de febrero

Leones F.C. vs. Jaguares F.C.

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Ditaires

Televisión: WIN Sports



Dep. Cali vs. Boyacá Chicó

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: WIN Sports



Ind. Medellín vs. Millonarios

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: WIN Sports

15 de febrero

La Equidad vs. Atl. Bucaramanga

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: WIN Sports



Once Caldas vs. Dep. Pasto

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Palogramde

Televisión: WIN Sports



Patriotas vs. Atl. Nacional

Hora:8:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: WIN Sports



Por definir



Atl. Junior vs. Envigado F.C.

Fecha: Por definir

Hora: Por definir

Estadio: Metropolitano



*Este partido se encuentra aplazado por la posible participación de Junior en Copa Libertadores. En caso de que no suceda, se revisará la programación.



Ind. Santa Fe vs. América

Fecha: Por definir

Hora: Por definir

Estadio: El Campín



* Este partido se encuentra aplazado por la participación de América de Cali en Sudamericana y por la posible clasificación de Santa Fe en Copa Libertadores.



