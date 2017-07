Definidos los horarios de la fecha 6 de la Liga II

Dimayor dio a conocer este viernes los horarios de los partidos de la fecha 6 de la Liga 2017-II, a disputarse el próximo fin de semana, siendo Millonarios vs. Junior el partido más atractivo de la jornada.

Viernes 4 de agosto

Envigado vs. Tolima

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win Sports.

Sábado 5 de agosto

Huila vs. Rionegro Águilas

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win Sports



Alianza Petrolera vs. Jaguares

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win Sports



Tigres vs. Medellín

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports



Once Caldas vs. Bucaramanga

Hora: 7:35 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: RCN

Domingo 6 de agosto

Cali vs. Patriotas

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win Sports



Millonarios vs. Junior

Hora: 5:15 p.m.

El Campin

Televisión: RCN



Pasto vs. América

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win Sports

Lunes 7 de agosto

Cortuluá vs. Santa Fe

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports



Aplazado



Nacional vs. Equidad

Hora: Por definir

Día: Por definir

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



*Este partido fue aplazado debido a que el estadio Atanasio Girardot, no estará disponible por la feria de las flores en Medellín.





