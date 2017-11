Junior y la dupla ‘ChaTeo’ quieren su primer título contra el DIM

Hace dos años, la gloria en la Copa Águila fue para Junior. De la mano de Alexis Mendoza, el equipo barranquillero conquistó uno de los títulos que hacía falta en sus vitrinas tras superar en la final a Santa Fe, al derrotarlo 2-0 en la ida, en Barranquilla, y caer 1-0 en la vuelta, en Bogotá.

Este miércoles, a partir de las 7 y 10 de la noche, vuelve a tener la oportunidad de dar una vuelta olímpica en su casa, un hecho que no ocurre desde aquella final de Liga ante Equidad, en 2010, cuando conquistó la sexta estrella con la dirección técnica de Diego Umaña.



El rival es Independiente Medellín, con el que igualó 1-1 en el partido de ida. Esa es una de las ventajas de Junior que, además, tiene a su plantel principal descansado, mientras que el del ‘Poderoso de la Montaña’ se ha visto sometido a un intenso trajín con tal de mantenerse con posibilidades de clasificar a los cuartos de final de la Liga.



Esta es la tercera final consecutiva que disputa Junior en este torneo (en 2016 la perdió con Atlético Nacional) y este miércoles, bajo el mando de Julio Comesaña tiene la posibilidad de conquistar nuevamente este título cuyo premio mayor es la clasificación a la Copa Libertadores de 2018.



El colombo-uruguayo busca conquistar su segundo título como entrenador de Junior, luego del logrado en 1993 y que significó la tercera estrella en la historia de la divisa rojiblanco, con la que también quedó campeón como jugador en 1977.



Desde su sillón de técnico, Comesaña vio cómo se escaparon dos títulos de Liga: en 2009, ante Once Caldas, y en 2014, ante Nacional. Esta vez no se ha dejado contagiar del triunfalismo que siempre aflora cuando se está cerca de lograr un objetivo, pero está convencido de que esta es una oportunidad que no hay que dejar pasar.

Junior, con su equipo alterno, igualó 2-2 el pasado domingo con el Tolima, en Ibagué, juego que tuvo la posibilidad de ganarlo sobre la hora con una pena máxima que malogró Jarlan Barrera, su tercera consecutiva.



El samario, autor del gol del empate en el partido de ida ante el Medellín, el pasado 18 de octubre, ya anunció que por ahora no ejecutará desde los doce pasos.

Del grupo que actuó el jueves pasado ante Sport Recife, por Copa Sudamericana, solo actuó Yony González, quien ratificó su buen momento anotando el gol del empate ante los pijaos.



“Cuando estuve relegado nunca dejé de trabajar y soñé con estar en estas instancias definitivas aportándole al equipo. Queremos que la hinchada nos apoye y hacerle sentir la localía al Medellín”, afirmó González.



La Copa Águila es el primer título que Junior puede echarse al bolsillo de los tres que está disputando de manera simultánea. El equipo tiburón también aspira al de la Liga Águila y al de la Copa Sudamericana, en el cual se alista a jugar las semifinales ante Flamengo de Brasil, el 23 y 30 de noviembre.

Medellín, a jugar con garra y corazón contra Junior para ganar la Copa

Deportivo Independiente Medellín visitará a Junior en el cotejo de vuelta de la final de la Copa Colombia que tendrá como escenario el estadio Metropolitano, este miércoles a partir de las 7:10 p.m. En el nuevo formato de ese torneo, es la primera vez que el conjunto antioqueño llega a la instancia definitiva y en el plantel del elenco rojo reina la ilusión, a pesar de la dificultad de la tarea.



“Hay que disfrutar, pero siendo conscientes que nos estamos jugando algo importantísimo para nosotros y el club. Estamos muy enfocados en el partido: no importa cómo venga cada uno en la Liga (II), se juegan el orgullo y el prestigio. Se dejan de lado las críticas y los momentos difíciles para pensar en ese título que nos daría el cupo a la Copa Libertadores”, afirmó Santiago Echeverría.



El argentino sería inicialista en la línea de tres en el fondo de la que dispondría el cuerpo técnico de Ismael y Juan Rescalvo, con Rodrigo Erramuspe y Hernán Pertuz. Si bien desde el arribo de los entrenadores interinos se trabajó con cuatro atrás, es una variante que se probó en las sesiones previas al compromiso y para la que los futbolistas están preparados.



“Será para aguantar más el resultado de visitantes y contra un equipo que es fuerte ofensivamente. Es una manera de manejar la pelota en el medio y cubrir las bandas, donde ellos son rápidos. No es solo pensar en lo defensivo, sino pensar también en tener el balón porque a ellos les perjudica que se lo quites. Debemos hacer un partido perfecto”, añadió el zaguero.



Echeverría dijo que para él es motivo de orgullo y alegría disputar una definición con el cuadro paisa solo unos meses después de su arribo. Y aseguró que ya sea como titular o desde el banco de suplentes aprovechará lo que supone compartir con el grupo de una ocasión especial y que a todos los esperanza.



“Estos duelos se asumen con concentración, mentalidad fuerte y jugando el partido como si fuera el último de tu vida. No se afrontan nada más jugando bien o lindo, se juegan con el corazón, con el alma entera y garra. Son partidos que tienes que salir a la cancha y pase lo que pase, te toque ganar o perder, sientes que el cuerpo te queda explotado por una semana”.



Frente a la posibilidad de definir al campeón en los cobros desde los doce pasos, Santiago expresó que se sienten fuertes porque fue precisamente así que alcanzaron la final dejando en el camino a Deportivo Pasto, Independiente Santa Fe y Deportivo Cali. “Todo es válido. Serán 90 minutos durísimos, pero estamos fuertes para la dar la vuelta tan ansiada”, concluyó.

Alineaciones probables

Junior: Sebastián Viera; David Murillo, Jonathan Ávila, Rafael Pérez, Germán Gutiérrez; Leonardo Pico, Víctor Cantillo, Yony González (Luis Díaz), Yimmi Chará; Teófilo Gutiérrez, Roberto Ovelar.

DT: Julio Comesaña



Medellín: David González; Santiago Echeverría, Rodrigo Erramuspe, Hernán Pertuz; Jonathan Lopera, John Hernández, Didier Moreno, Sebastián Macías; Daniel Cataño, Édinson Toloza; Leonardo Castro.

DT: Ricardo Calle.



Hora: 7:10 p.m.

TV: RCN y Win Sports

Estadio: Metropolitano de Barranquilla



MANUEL ORTEGA PONCE

Para EL TIEMPO

Barranquilla



JULIANA SOSA GÓNGORA

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag