Johan Arango, el rebelde sin causa de Independiente Santa Fe

El volante colombiano Johan Arango sigue dando de qué hablar por sus problemas dentro y fuera de la cancha. El más reciente suceso de Independiente Santa Fe fue el pasado fin de semana cuando fue expulsado por agredir a un jugador del Medellín, cuando solo llevaba unos cuantos segundos en el terreno de juego.



Sin embargo, este no es el primer problema que tiene el jugador, quien tiene el talento suficiente para sobresalir en cualquier equipo, pero que no ha progresado debido a sus constantes problemas de disciplina en los diferentes clubes en los que ha estado.

En el 2014, cuando vestía la camiseta de Once Caldas, Arango llegó tarde a la práctica, le hicieron prueba de alcoholemia, salió positiva y fue sacado de la lista de convocados para viajar a Bogotá para el partido en el que enfrentaban a Santa Fe.



“Yo no salí. Me tome una cerveza en mi casa, comiendo”, le dijo Johan Arango a EL TIEMPO en esa oportunidad. Mientras que el técnico Flabio Torres afirmó que el jugador “no llegó a tiempo a entrenar, no lo vi en condiciones óptimas de entrenar y la prueba arrojó rastros de alcohol en el cuerpo”.

Johan Arango, con la camiseta de Once Caldas. Foto: Archivo EL TIEMPO

Además, en Independiente Medellín, el paso de Johan Arango por Independiente Medellín fue efímero. El jugador apenas duró cinco meses. Sus actos de indisciplina no fueron del agrado de Leonel Álvarez, quien confirmó que el jugador no seguiría haciendo parte del equipo antioqueño.



“Johan no continúa con Medellín. No va más con nosotros, solo queda desearle suerte y que ojalá con todo el talento que tiene pueda aprovecharlo en otra institución, ya que a pesar del grupo de jugadores, una hinchada fiel que siempre apoya y una ciudad maravillosa en la que todos quieren estar no supo aprovechar las oportunidades que se le dieron”, afirmó en aquella oportunidad el que fue técnico del Medellín.

Johan Arango, con la camiseta de Medellín. Foto: Archivo EL TIEMPO

En el equipo antioqueño, además, sufrió una sanción de cuatro fechas, que luego fue rebajada a dos, y una multa económica por agredirse mutuamente con Juan Guillermo Domínguez, en ese entonces jugador del Junior.



Con la camiseta de Deportivo Pasto, Arango debutó con expulsión. El jugador ingresó al minuto 80, y al 89 fue expulsado por conducta violenta contra un adversario. Recibió dos fechas de sanción en aquella oportunidad.



El más reciente acto negativo que empaña la carrera del futbolista se dio el pasado sábado, cuando Santa Fe perdía 0-1 con Medellín en El Campín. El jugador ingresó para intentar la remontada, pero en una discusión terminó agrediendo a Marlon Piedrahíta y fue expulsado.

Johan Arango reclama por su expulsión contra Medellín. Foto: Héctor Fabio Zamora /CEET

“Más allá de que lo haya pasado, no se puede reaccionar así, esto es fútbol profesional. Nos dejó con diez hombres cuando necesitábamos darle la vuelta. Tendré que hablar con él, porque lo necesitamos”, dijo Gustavo Costas, DT de Santa Fe.



DEPORTES